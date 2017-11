Ciutadans se ceba con el PSC en la pugna por liderar el 'no' a la independencia

Hace unos meses, la estrategia de Ciutadans para unas elecciones autonómicas que ya se presumían cercanas (porque las convocara Carles Puigdemont o porque se celebraran vía artículo 155) pasaba por centrar todos sus esfuerzos en dar la imagen de que los comicios serían un duelo por la presidencia entre Inés Arrimadas y Oriol Junqueras. Sin embargo, el auge que las encuestas de las últimas semanas le han otorgado a Miquel Iceta ha forzado a los naranjas a redefinir su plan; por algo llevan ya unos cuantos días enfocando todas sus baterías contra el PSC y por eso ayer redoblaron las pullas al reclamar a los socialistas que no pongan "palos en las ruedas" para líquidar el 'procés' y para que la candidata de C’s se convierta en presidenta de la Generalitat.

'Ahora sí votaremos' será el doblemente intencionado lema de campaña que Ciutadans presentó con toda la intención en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat. Eslogan doblemente intencionado porque planta cara sin ambages al 'votarem' que esgrimían los independentistas ante un 1-O al que los naranjas restaron toda la credibilidad y porque viene ser un llamamiento a los contrarios a la ruptura a salir en masa a pronunciarse en las urnas el 21-D. Y presentado con toda la intención en L’Hospitalet porque en la segunda localidad más poblada de Cataluña se impusieron los naranjas en las autonómicas del 2015 y el 21-D volverá a ser clave para decantar la balanza. L’Hospitalet es un bastión municipal del PSC pero Ciutadans se ha ido asentando con fuerza.

GRANDES 'HITS'

Arropada por más de un millar de personas, Arrimadas desplegó en su intervención los grandes hits de su partido con frases de la siguiente guisa: "Tenemos la obligación moral de acabar con el proceso [soberanista] que tanto daño ha hecho y también de aparcar las diferencias entre los partidos que queremos continuar dentro de España y de Europa". El líder de la formación, Albert Rivera, siguió después por la misma línea y reiteró los reproches a los socialistas por anunciar su negativa a investir a Arrimadas. "No es momento de tonterías, de sectarismos, de vetos ni de no es no. Es momento de sí es sí; de sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa", proclamó Rivera. De nuevo, Iceta y Pedro Sánchez fueron blanco de las pullas tanto como los nacionalistas.