Cs confirma que habrá presupuestos participativos en Madrid y Vox amenaza con no apoyar ninguno más

La delegada de Coordinación Territorial, Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra, ha contestado a Vox que los presupuestos participativos volverán pero diseñados en dos años, lo que ha supuesto que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, haya amenazado con no apoyar ningún presupuesto más.

Esta posición de Vox que ha sido contestada fuera de micrófono por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que les ha recordado que se abstuvieron, no votaron a favor. "Para los próximos presupuestos le van a pedir el voto a la izquierda. Es una tomadura de pelo que se incumpla una de las razones por las que se apoyó el presupuesto, porque no iba a haber más convocatorias de presupuestos participativos". Llame al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y pregúntele", ha retado Ortega Smith en la comisión del ramo. "Nunca hemos dicho que no vamos a continuar con los presupuestos participativos", ha replicado Silvia Saavedra.