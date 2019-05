Cs exige a los barones del PSOE renegar de Sánchez para lograr su apoyo

En aquellas Comunidades Autónomas y municipios en los que el PSOE necesita del apoyo de Cs para gobernar, los del puño y la rosa tendrán que dar la espalda a su presidente, Pedro Sánchez, para lograr el beneplácito de los naranjas. Así lo ha explicado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha exigido a los barones socialistas que "renieguen de las políticas de Sánchez de pactar con los separatistas y con los populitas". Una condición que tendría que reflejarse en un posicionamiento favorable a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

La "nueva era" que se abre, según Villegas, llevará su tiempo en acuerdos de gobernabilidad en todos los niveles de la administración. En estas negociaciones, los de Albert Rivera buscarán a su socio preferente, el PP de Pablo Casado, aunque no rechazan llegar al entendimiento con el PSOE, pese a que lo ven difícil. En este sentido, Villegas ha hecho hincapié en la necesidad de que los dirigentes territoriales socialistas que quieran su respaldo tendrán que atreverse a "enarbolar políticas diferentes a las que está aplicando" el presidente en funciones, a quien mantienen el veto.

Los naranjas buscarán, según su secretario general, entrar en gobierno autonómicos y municipales -algo que no hicieron tras las elecciones de 2015- para poder implementar medidas pertenecientes a su programa electoral. No obstante, Villegas ha aclarado que también se podría dar la opción de que apoyen ejecutivos sin entrar en ellos, aunque no sería la vía preferible.

No resuelve las dudas sobre Vox

Si Ciudadanos buscará los votos del partido de ultra derecha allí donde los necesite sigue siendo una incógnita. Villegas no ha aclarado cuál será su relación con el partido de Santiago Abascal y ha dejado abierta la puerta a una reunión con ellos.

"Haremos pactos liberales, centrados, moderados, con partidos que estén cerca de esa moderación y los demás deberán decidir cómo se posicionan", ha señalado, defendiendo la estrategia de negociación que emplearon en tras las elecciones de Andalucía. "Lo que no vamos a hacer es negarnos a recibir apoyos", ha sentenciado.