Díaz Ayuso rechaza la censura parental de Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la censura parental propuesta por Vox porque considera que es "innecesario", dado que en la autonomía no se adoctrina a los niños.

"No está en el acuerdo de investidura con el que se creó este Gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos acordado. Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha defendido la dirigente en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.

Ayuso, quien ha defendido con insistencia la libertad educativa en la región, ha mandado también un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos asegurando que "los profesores no se levantan pensando cómo van a adoctrinar a los alumnos". De hecho, ha asegurado que en la autonomía no se ha presentado "ni una sola denuncia" formal por esta cuestión.