Domènech recrimina a los socialistas sus apoyos al PP

El candidato de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha tachado este viernes de "intolerable" que la aplicación del artículo 155 de la Constitución se mantuviese después de las elecciones del 21-D, idea sugerida por el portavoz del PSOE, Óscar Puente, en función del Govern que se conforme tras el veredicto de las urnas.

Esta propuesta ha llevado a Domènech, que no ha vetado a los socialistas como posibles socios pasados los comicios, ha confiado en que la opinión de Puente no sea representativa del sentir del PSOE, aunque ha recriminado al partido de Pedro Sánchez que se haya "convertido en especialista en apoyar al PP en los momentos clave y no en aportar soluciones".

"El mantenimiento del 155 no es tolerable, primero porque su aplicación es inconstitucional, y segundo porque la solución para Catalunya no puede ser la intervención de sus instituciones y de su autogobierno", ha señalado el candidato de los 'comuns' durante su jornada de campaña por las Terres de l'Ebre y El Vendrell.

Según Domènech, el PP carece de proyecto para Catalunya y para España, y la única forma que tiene de gobernar es la "excepcionalidad", por lo que ha emplazado a la ciudadanía a dar el 21-D "un resultado que deje el mensaje claro" que cierre el paso tanto a esta excepcionalidad como a la unilateralidad, "que también nos ha llevado a esta situación".

Las llaves del candidato

Domènech suele terminar sus mítines agitando unas llaves, símbolo del propósito que se ha marcado para después del 21-D: "Nosotros tenemos la llave", suele decir. Aunque las encuestas le son adversas, Catalunya en Comú-Podem aspira a que sus diputados sean decisivos para romper la dinámica bipolar que, por ejemplo, volvió a plasmarse el jueves en el debate a siete de TVE.

Sobre ese debate, el presidenciable de los 'comuns' ha lamentado la crispación entre los bloques independentista y el de los partidos que respaldan la aplicación del 155 de la Constitución porque "expulsan a la gente y a los territorios".