Echenique denuncia una "operación política de la derecha" contra Delgado

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha denunciado este viernes una "operación política de la derecha" contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. En una entrevista en 'Telecinco' Echenique ha criticado que la derecha no acepte el resultado electoral. "Más allá de los cuestionamientos legítimos, hay una operación de la derecha contra el Gobierno", ha lamentado.

En este sentido, el portavoz de la coalición ha asegurado que "basta con escuchar" al presidente del PP, Pablo Casado, "decirle al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que tiene que votar" para darse cuenta de la existencia de una "operación" contra Delgado y contra el Ejecutivo. Por otro lado, Echenique ha afeado a los 'populares' que "no quieran pactar" la renovación del CGPJ y que el partido de Santiago Abascal "si quiera" negociarlo.

DECLARACIÓN DE TEZANOS ANTES DEL 10-N

"En todo caso, miedo me dan los jueces que podría proponer Vox", ha aseverado, para después dejar claro que Unidas Podemos trabajará "para que no haya jueces machistas". Preguntado sobre la continuidad de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el portavoz ha reconocido que no le "gustaron un pelo" sus declaraciones en la última campaña electoral en las que pedía el voto para el bipartidismo.

"Nosotros decimos la verdad, pero es potestad del Consejo de Ministros nombrar en este caso al director del CIS y respetamos las decisiones que se tomen conjuntamente", ha señalado Echenique, que no ve contradicción entre sus declaraciones y el apoyo a Tezanos. "Es compatible decir la verdad y tener los principios que uno tiene con luego hacerse cargo de formar parte de una coalición en la que hay partidos que piensan diferente", ha zanjado.