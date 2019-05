ERC confirma su veto a Iceta

ERC y JxCat se encaminan cada vez más a cortar el camino de Miquel Iceta hacia la presidencia del Senado. Los republicanos habían adelantado el martes su 'no' a la elección del líder del PSC, anticipando un voto en contra que este miércoles han ratificado el grupo parlamentario. El gesto de los republicanos, que rompería el pacto no escrito entre los partidos de apoyarse mutuamente las propuestas de senadores, había arrastrado JxCat a negar su apoyo a la designación de Iceta en la reunión de este miércoles.

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha comunicado que votará en contra del nombramiento de Iceta. "Pedro Sánchez no puede tomar decisiones propias del Parlament y esperar que obdezcamos. No somos súbditos de nadie. Respeto a la institución y a los ciudadanos de Cataluña. El no es inevitable. Y que nadie nos hable de cortesía parlamentaria cuando nosotros nos enteramos por la prensa de la propuesta socialista".

Desde las filas posconvergentes señalaron pero que «más importante que el sentido del voto es el relato que se haga el jueves», que quieren una decisión conjunta con los republicanos y que aceptarían no vetar a Iceta a cambio de que JxCat obtenga grupo parlamentario en el Congreso.

Iceta vería una "aberración" que ERC y JxCat consumaran su veto. “Los grupos que por las razones que sea consideren que no pueden votarme, pueden abstenerse, pueden votar en blanco -ha señalado el líder del PSC-. Lo que no creo que tengan derecho es a vetar esa posibilidad. No ha sucedido nunca en 40 años en ningún lugar de España. Es una reflexión que me gustaría trasladarles”.

El candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, considera "inconcebible" el veto de los independentistas al líder del PSC, Miquel Iceta, para que sea senador y se convierta posteriormente en presidente del Senado, como le propuso Pedro Sánchez. El también ministro de Asuntos Exteriores en funciones está preocupado y pide a ERC que recapacite y cambien de rumbo: "Todavía tienen 24 horas", ha recalcado.