ERC registra su enmienda al Presupuesto y el PDECat confía en un acuerdo

ERC ha ejecutado este martes a las once su amenaza: ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad de los Presupuestos del 2019. Mientras, el PDECat ha decidido esperar y agotar el plazo -que expira el viernes- para decidir si hace lo mismo o se desmarca de sus aliados en Cataluña porque cree que hay tiempo para alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.

Los republicanos alegan que han registrado la enmienda porque el Gobierno no ha accedido a sus dos exigencias. Ni ha instado a la Fiscalía a que haga un "gesto" en el juicio del 'procés' ni ha accedido a una mesa de diálogo bilateral con medidores internacionales para avanzar hacia un referéndum de autodeterminación.

Sus portavoces aseguran que la decisión ha sido ampliamente debatida en el partido, pero no han concretado en una rueda de prensa posterior al registro si están dispuestos a llegar hasta el final o si levantarán el pie del acelerador a última hora.

Argumentan que quien lo decide en realidad es el Gobierno, accediendo o no a sus exigencias. Joan Tardà ha insistido en que no tiene ningún "complejo" por votar lo mismo que el PP y Ciudadanos en el debate de totalidad la semana que viene y se ha desvinculado de la posible caída de Pedro Sánchez. "Si no es posible ahora el diálogo lo será más adelante", ha vaticinado, sin admitir explícitamente que el 'no' a la tramitación presupuestaria pueda propiciar un adelanto electoral.

El PDECat no cierra la puerta a un acuerdo. "No tengo ningún deseo especial en presentar una enmienda a la totalidad", ha admitido el portavoz, Carles Campuzano. "Es evidente que si en los próximos días u horas se alcanzase un acuerdo ayudaría a facilitar la tramitación de los Presupuestos", ha señalado.

Unidos Podemos sigue defendiendo la posibilidad de que los Presupuestos que pactaron con Sánchez salgan adelante. "Ocho días es una eternidad en política", ha señalado la portavoz Yolanda Díaz, en referencia al tiempo que falta para esa votación. "¿A quién beneficia y a quién perjudica la tramitación de los Presupuestos? No beneficia a los presos políticos y perjudica a los catalanes", ha defendido el portavoz de IEn Comú Podem, Josep Vendrell, que ha apostado por recuperar el espíritu de la moción de censura.

Ciudadanos ha reafirmado su enmienda a los Presupuestos por razones económicas y no relativas al "mercadeo" de votos.

Compromís ha confirmado su apoyo a las Cuentas Públicas en pos de la política posible en lugar de enrocarse en posiciones maximalistas improductivas.

El PNV ha desvinculado la continuidad del Ejecutivo de la aprobación de los Presupuestos porque considera que hay un "margen amplio" para poder gobernar este año. Su portavoz, Aitor Esteban, ha señalado que, en caso de adelanto de las generales, no debería coincidir con las municipales, autonómicas y europeas del próximo mayo.