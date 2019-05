El escrutinio del 26-M se alargará hasta la madrugada

Toca sufrir. La noche electoral del 26-M se prevé larga para la ciudadanía y angustiosamente eterna para los partidos. El Gobierno ha confirmado este viernes lo que hasta ahora era un rumor que nadie quería creer: el recuento de los comicios puede alargarse hasta las dos de la madrugada. Por qué? Dos razones. Una. Italia no cierra sus colegios electorales hasta las once de la noche. Esto obliga al resto de países de la UE a no hacer públicos los datos del escrutinio hasta esa hora, para no interferir en los votantes italianos. Los sobres al Parlamento Europeo serán los primeros que se abrirán para recontar, pero no se darán a conocer hasta las once.

Cuando se hayan recontado, los miembros de las mesas electorales abrirán los sobres de los comicios municipales. Es posible que a partir de las nueve de la noche se empiecen a dar los resultados de algunas poblaciones pequeñas, con escasos votos, que hayan recontado en poco tiempo las papeletas europeas y empiecen a contar las municipales. Pero, advierten desde el Ejecutivo, el avance se prevé bastante lento.

Finalmente, ya terminado el escrutinio europeo y municipal, se recontarán las urnas de las autonomías que se presentan (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) y tras ellas, las de los cabildos insulares.

El mapa final por territorios puede no estar listo hasta las dos de la madrugada, según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.