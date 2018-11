España mantiene su 'no' al pacto del 'brexit' ante las dudas sobre Gibraltar

El borrador de la declaración política sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido tras el brexit tiene el visto bueno de ambos actores, pero no cuenta con el apoyo del Gobierno de España. Al contrario. Al no mencionar el texto la situación de Gibraltar, el Ejecutivo sigue temiendo que el estatus de la colonia británica puede ser aprobado entre Bruselas y Londres, sin contar con Madrid. Así que su amenaza de veto se mantiene, a solo tres días del Consejo Europeo del domingo, llamado a cerrar el acuerdo del brexit.

"El Gobierno está estudiando el borrador de la declaración política", explican fuentes de la Moncloa, que subrayan que España votará en contra "si no queda absolutamente garantizado que la relación futura de Gibraltar con la UE requerirá de un previo acuerdo entre España y el Reino Unido, tal y como se acordó al inicio del proceso negociador".

El Ejecutivo socialista está visiblemente incómodo con la evolución del último tramo de las negociaciones del brexit. No es solo esta declaración política, sino, sobre todo, el pacto propiamente dicho, que a última hora, y sin contar con España, incluye un artículo (el 184) que puede servir para interpretar que la UE y el Reino Unido puedan también negociar, sin contar necesariamente con la autorización de España, el estatus de la colonia británica. España se opone, al considerar que toda decisión sobre el Peñón debe tener su visto bueno.

Nadie en el Gobierno alcanza a explicar cómo el miércoles pasado pudo introducirse este artículo. "Fue introducido por la parte británica, casi con alevosía y nocturnidad, y desconocido por todas las partes, salvo por el Reino Unido", ha dicho este jueves en el Congreso el secretario de Estado de Relaciones con la UE, Marco Aguiriano.

Las alternativas

España propone dos cosas para solventar el conflicto. La primera, que el artículo 184 se cambie. La otra, que la propia UE haga una interpretación pública del precepto que deje claro que la situación de Gibraltar es distinta y necesita siempre del visto bueno del Gobierno español. "El artículo exige una clarificación, negro sobre blanco, de que no hay ningún riesgo para España. Si los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo nos pueden asegurar que no hay ningún riesgo, que lo escriban, ha continuado Aguiriano.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue contundente el miércoles por la noche, después de que se conociera que España había firmado con el Reino Unido un preacuerdo sobre la relación de Gibraltar con el Estado español en materia fiscal, medioambiental y laboral, entre otros asuntos. Sánchez celebró el pacto, y lo puso como ejemplo para trasladar su voluntad conciliadora, pero dejó claro que el Ejecutivo, llegado el caso, utilizaría su poder de veto.

"El artículo 184 pone en cuestión la capacidad de negociar con el Reino Unido sobre Gibraltar. Eso no es aceptable. Este es un punto esencial para el Gobierno. Si eso no se resuelve, España tendrá que votar que no, porque afecta a la esencia de nuestra nación. En esto quiero ser muy claro. No se puede debilitar la capacidad de un país que forma parte de la UE. No nos sentimos reflejados en el acuerdo tal y como está redactado", dijo Sánchez en Valladolid, tras la cumbre hispano-portuguesa celebrada en esa ciudad.