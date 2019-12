Esteban espera ver "libre cuanto antes" a Junqueras

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado este jueves su deseo de ver "libre cuanto antes" a Oriol Junqueras y ejerciendo como eurodiputado, tras la sentencia del tribunal europeo que establece que debería haber gozado de inmunidad desde el momento de ser elegido.

En una rueda de prensa en el Congreso, Esteban también se ha referido a la condena del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos, una decisión que no comparte y que cree que "complica las cosas y el panorama político". Por el contrario, se ha felicitado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de que Junqueras debería haber sido reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de los comicios y gozado desde ese momento de inmunidad aparejada a esa condición.

NEGOCIACIONES PARA LA INVESTIDURA

Esteban ha dicho que es la decisión "lógica y que cabía esperar" y que, además, debería llevar a la "reflexión" de los tribunales españoles sobre cómo "han ido forzando la legislación en todo este asunto". Y ha reiterado que espera "ver en libertad cuanto antes a Junqueras, para que se pueda hacer política y se puedan arreglar las cosas, y en posesión de su escaño y ejerciendo como europarlamentario".

Sobre si esta sentencia del tribunal europeo puede influir en el caso del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicado que no puede saber cómo van a reaccionar "otras personas implicadas directamente por la misma resolución". Y tampoco si va a afectar a las negociaciones para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, ya que no se puede adelantar nada sobre los pasos que se pueden dar a partir de esta sentencia "ni como va a reaccionar ERC". Sería un atrevimiento por mi parte decir como van a pensar y qué consecuencias va a tener", ha concluido.