Un exministro francés de Hollande visita a Junqueras en la cárcel

El exministro del gobierno de François Hollande y actual candidato a las elecciones europeas por el partido Génération.s, Benoit Hamon, ha visitado Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart en la prisión de Soto del Real y ha criticado su reclusión.

Hamon considera que, como ciudadano europeo, su encarcelamiento demuestra que la democracia española "no tiene buen estado de salud" y lo ha comparado con países como Francia, Hungría y Polonia, donde cree que tampoco tiene. En esta línea, ha dicho que respeta la Constitución española pero que cree que hace falta una salida "democrática que no pasa por los tribunales". Hamon ha visitado Soto del Real acompañado por el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y la número 2 de las europeas, Diana Riba.

Hamon dejó el partido socialista francés el 2017 y ahora es candidato a las europeas por la formación Génération.s. Hace unas semanas en París pidió al consejero de Accio Exterior, Alfred Bosch, conocer a Junqueras y Romeva, y también se ha sumado a la reunión el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La número 2 de la candidatura de Junqueras, Diana Riba, ha acompañado a Hamon aunque no ha podido entrar a la reunión porque no tiene condición de autoridad y como familiar (es pareja de Romeva) tiene otro régimen de visitas.

A la salida, Hamon ha defendido que visitaba los tres por una cuestión tan "simple" como son "las libertades fundamentales a Europa". Yo no soy un independentista catalán, la cuestión no es si estoy a favor o en contra de la independencia sino responder como ciudadano europeo si la democracia tiene un buen estado de salud en Europa, en Francia, donde la respuesta es no, en Hungría o Polonia, la respuesta es no, y en España, donde creo que la respuesta es también no", afirmó.

"Les reprochan haber organizado un referéndum, no haber organizado una manifestación violenta, o haber querido obtener la independencia cueste el que cueste, sino organizar una votación", ha manifestado.

Hamon ha señalado que no es independentista y que su visita no se tiene que entender como estar a favor o no de la independencia sino que lo analiza en términos de "salud democrática".