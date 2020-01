El Gobierno más nutrido desde Suárez y con récord de vicepresidencias

Pedro Sánchez construyó su primer gobierno en femenino. Una presencia inédita de mujeres en democracia, 11 frente a 7, colocaron a España a la cabeza de la OCDE. El nuevo equipo que jurará su cargo este lunes no supera aquel logro, pues serán once ministras las que acompañen a otros once ministros y al presidente. Pero es también de récord: será el más numeroso desde 1980, con 22 carteras ministeriales. Hasta ahora, la media de ministros estaba en 18. Y otro récord más: la coalición tendrá cuatro vicepresidencias, el número más alto de la historia democrática.

Más que crear nuevas carteras, cinco de las anteriores se han fraccionado. Precisamente aquellas que han caído en manos de Unidas Podemos. Es lo que ha ocurrido con Universidades, que desapareció en 1981 para integrarse en el Ministerio de Ciencia. También con Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ahora se divide en dos ministerios y deja Trabajo a los morados. O con Igualdad, desgajado del anterior cargo de Carmen Calvo como ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, y con Consumo, una cartera antes integrada en Sanidad.

LOS 23 DE SUÁREZ

Adolfo Suárez formó su primer gabinete tras la proclamación de la Constitución con 23 ministros. Todos eran hombres y dos de ellos fueron además vicepresidentes. Leopoldo Calvo Sotelo se estrenó con 15 ministros y sin vicepresidentes, hasta que en remodelaciones posteriores alcanzó los 19, dos de ellos en la vicepresidencia. Fue entonces cuando una mujer ocupó por primera vez una cartera ministerial: Soledad Becerril, en Cultura. Desde aquel primer gobierno de Suárez, nunca ha vuelto a haber un Consejo de Ministros con más de 20 miembros. Por colores políticos, los socialistas han tenido gabinetes más grandes, con 18 miembros de media, mientras que la de los populares se sitúa en 15.

Los ejecutivos del PP, con 15 dirigentes de media, son menos numerosos que los del PSOE, con 18

Los gobiernos más menudos fueron los de Mariano Rajoy, que estrenó su mayoría absoluta en el 2011 acompañado en el banco azul del Congreso por trece personas. Y repitió el número en su segunda legislatura, en el 2016. En aquel momento la crisis azuzaba con fuerza, la económica y la institucional, que llenaba las plazas con su ‘no nos representan’.

El líder del PP optó por un equipo en el que solo un 30% eran mujeres pero convirtió en todopoderosa a una de ellas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Durante el tiempo que estuvo en funciones en el 2016, su gabinete aún menguó algo más: cada vez que sus ministros marchaban a otros puestos o para ser candidatos en diferentes comicios eran otros compañeros quienes asumían su competencias.

Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron entre 16 y 18 miembros. Su primer gabinete fue paritario, con ocho ministros y ocho ministras, aunque él mismo inclinaba la balanza hacia los varones. Nombró dos vicepresidencias, la de María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes. En su segunda legislatura, en el 2008, Zapatero puso a más mujeres que a hombres al frente de ministerios, con nueve frente a ocho, y aumentó el número de vicepresidencias a tres, con De la Vega, Elena Salgado y Manuel Chaves.

VICEPRESIDENCIAS

Los tres vicepresidentes de Zapatero eran, hasta ahora, el número más alto de la democracia, junto con la legislatura constituyente. Sánchez añade una más, que ocuparán el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Este cargo intermedio entre los ministros y el presidente ha existido desde la recuperación de la democracia. Solo en algunos momentos excepcionales los gobiernos prescindieron de él. Además de Calvo Sotelo, González dejó el puesto vacío varios meses en 1991, entre la salida de Alfonso Guerra y el nombramiento de Narcís Serra, y más tarde en 1995, tras la dimisión de este último.

Lo más común ha sido contar con al menos una vicepresidencia, normalmente de asuntos económicos, o dos. El primer gobierno constitucional de Suárez tuvo dos, que se redujeron a una en los años de Felipe González. Dos tuvo Aznar en sus mandatos y una, Rajoy en los suyos.

EDAD MEDIA: 54'1 AÑOS

El nuevo Ejecutivo de Sánchez tiene una media de edad ligeramente más baja que el anterior. Y a ello contribuyen notablemente cuatro de los cinco miembros de Podemos. De hecho, Irene Montero, con 31 años, comparte el título de ministra más joven de la historia democrática con Bibiana Aído, precisamente la socialista que estrenó la cartera que ahora ocupa la de Podemos, Igualdad. También el más mayor del gabinete es de la cuota morada de la coalición: Manuel Castells, con 77 años.

El primer gabinete de Sánchez tenía 54,6 años de media. Y eso antes de que la más joven de aquel equipo, Carmen Montón, acabara abandonando su cartera para dar paso a Carcedo, 23 años mayor, y que Màxim Huerta, de 48 años, fuera relevado por José Guirao, de 60. En el último gabinete de Rajoy, se situaba en 51,7 años.