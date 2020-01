El Govern se abre a negociar con Sánchez una rebaja de las penas por sedición y rebelión

La portavoz del Govern y 'consellera' de Presidencia, Meritxell Budó ha abierto la puerta a abordar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez una posible modificación del tipo penal sobre sedición y rebelión para rebajar las penas asociadas a los mismos, sobre lo que, al ser preguntado este lunes, Sánchez se abrió a la posibilidad a abordarlo en el Congreso. "Forma parte de la petición del fin de la represión", ha apuntado Budó, sin entrar en más detalles. Una de estas cuestiones relacionadas con "el fin de la represión" será, ha confirmado, "la modificación del Código penal y el delito de represión".

Budó ha afirmado que para el Govern no representa ningún obstáculo que Sánchez, enmarque la futura entrevista con el 'president' Torra en una ronda de contactos con los presidentes autonómicos. Budó ha subrayado la importancia de abordar el derecho de autodeterminación en la reunión con Sánchez y se ha abierto a que pueda tener lugar en el Palau de la Generalitat.

"Estamos centrados en la reunión del presidente Sánchez con el president Quim Torra y más allá de que pueda hacer como no puede ser de otra manera- las reuniones con el resto de autonomías, lo que está claro es que el encuentro se celebra porque se pusieron de acuerdo antes de las Navidades, para poner sobre la mesa esta necesidad de hallar la solución política y cómo se ha de llevar a cabo la negociación entre gobiernos", ha afirmado. En este sentido, la portavoz ha insistido en que la cita ha de servir para abordar "el derecho a la autodeterminación y el fin de la represión", así como la figura del mediador, dado que el Govern insiste en la necesidad de fijar "condiciones, contenidos y garantías".

SIN AVANCE ELECTORAL Y CON PRESUPUESTOS

Budó ha asegurado que tras la presentación y aprobación de los presupuestos, el Govern pretende ejecutarlos y no se plantea en ningún caso avanzar las elecciones catalanas como reclaman los 'Comuns'. La portavoz del Govern espera aprobar los presupuestos a principios de abril y ha asegurado que "no estamos en este escenario", al ser preguntada sobre si una inhabilitación definitiva de Torra abocara a unas elecciones que no permitieran la aprobación definitiva de las cuentas.

LA INVERSIÓN EN CULTURA

Tras la dura crítica de la presidenta de la Academia del cine catalán, Isona Pasola, el pasado domingo a la insuficiencia de recursos públicos para la cultura, Budó ha afirmado que "vamos en camino, la voluntad es llegar en los próximos ejercicios, que es necesario y llegar a niveles de países más desarrollados de Europa, este año crecemos un 0,4, del 0,7 al 1,1 por ciento, es un primer esfuerzo para acercarnos a países más desarrollados, a medida que la disposición presupuestaria nos lo permita". Budó se ha quejado de la falta de flexibilización del déficit autonómico por parte del Estado, lo cual permitirá unos ingresos adicionales a la administración catalana.

"GRUPO FASCISTA"

"No valoraremos lo que hace el grupo fascista Vox, no tienen representación en Cataluya, preocupados por la deriva antidemocrática por aprte de este grupo", ha apuntado Budó sobre la censura paternal que promueve Vox.