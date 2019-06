Punto y seguido, a falta del reparto de consejerías. El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, firman esta mañana a las diez en las Cortes autonómicas, el acuerdo del programa con el que van a gobernar Castilla y León conjuntamente.

Tal y como había adelantado este periódico, el acuerdo programático estaba ya se cerrado en la reunión de los grupos de trabajo de este miércoles en las Cortes y la intención era presentarlo antes de la Consitución del parlamento autonómico. Pues, dicho y hecho. Será hoy en el Salón de Recepciones, el mismo donde se anunció el inicio de la conversaciones para pactar, donde se oficialice este acuerdo programático, en el que se inclye el decálogo de Cs, medidas de regenaración, la rebaja fiscal con la supresión del Impuesto de Sucesiones, la enseñanza de 0 a 3 años, el respaldo al mundo rural y la lucha contra la despoblación, entre otras medidas.

Preciamente, a la reunión del grupo de las Cortes se incorporó el secretario nacional de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo, lo que sirvió para dar por cerrado definitivamente el pacto programático, que hoy firman Mañueco e Igea. La presencia de este dirigente nacional del partido, que ya ha estado en dos ocasiones en Valladolid durante la negociación con el Partido Popular, sirvió para limar algunos de los escollos y acercar posiciones hacia un futuro acuerdo, según fuentes de la formación naranja a Ical.

Lo que no está aún cerrado es el reparto de consejerías, que quedará para la próxima semana. En este punto, a decir de estas mismas fuentes, Francisco Igea propone a los suyos que todos los consejeros excepción hecha de él serán independientes. O, lo que es lo mismo, no serán procuradores, con un perfil más tecnócrata y menos político.

Es la apuesta del candidato de Ciudadanos, que continúa negociando con el PPpara gobernar juntos la Comunidad. La formación naranja mantiene la aspiración de tener cinco de las diez consejerías en el gobierno conjunto con el PP.

Ciudadanos, que reunió su grupo de las Cortes, aspira a tener las consejerías de Sanidad, Educación, que considera irrenuncialbes, Hacienda, Economía y Presidencia. Esta última sería el área que gestionaría el propio Igea, junto a la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico.

Los de Albert Rivera defienden que no van a integrarse en un Gobierno del PP, si no a compartirlo en coalición. Es decir, a partes iguales y no en una proporción similar como la de Murcia, con un reparto de seis tres.

El Ejecutivo de la IX legislatura, que se cierra ahora, contaba con nueve consejerías. Presidencia, Empleo, Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Cultura y Turismo. La propuesta de Cs, según fuentes del partido consultadas por este diario, es dividir la consejería del ex magistrado Juan Carlos Suárez Quiñones para que exista una cartera propia de Fomento y otra de Medio Ambiente, con sus específicas competencias, con lo que serían diez las áreas de gobierno, en lugar de nueve como ahora. Cabe recordar que el presidente autonómico en funciones, Juan Vicente Herrera, unió Fomento y Medio Ambiente precisamente para «reducir la estructura». Esta propuesta de Cs daría cinco consejerías, la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y la presidencia de las Cortes.

Ciudadanos es partidario de unificar Economía y Empleo para que la cartera de Hacienda tenga la dedicación exclusiva de un consejero. De esta manera, todas las consejerías seguirían igual salvo por el cambio en Economía y la disgregación de Fomento y Medio Ambiente.

Será a partir de la próxima semana cuando comience la negociación para fijar todas las consejerías y el repato porque nada hay cerrado hasta el momento. Ayer mismo, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, aseguró que será «muy fácil» alcanzar el acuerdo para conformar un Gobierno conjunto con Cs, a quien calificó como «socio leal y de palabra» con reivindicaciones «normales» en torno a la composición del Gobierno.