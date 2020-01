La izquierda se "abochorna" de la "ignorancia" de Ayuso al decir que nadie ha muerto por contaminación

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU), se han mostrado abochornados de la "ignorancia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al decir que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid al no ser "real" la alarma para la salud pública.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado a través de Twitter que este asunto no se trata solo de una "ayusada más" sino que "rebasa la simple ignorancia para convertirse en un insulto". "Como presidenta de la región en la que mueren 14 personas al día por la contaminación, Ayuso sólo puede rectificar públicamente o dimitir", ha lanzado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Isa Serra, ha indicado que el pensamiento de Díaz Ayuso es "el más reaccionario sin complejos frente a los avances". "Insulta a miles de personas que mueren por contaminación. Ni tiene ni pretende tener respeto. Se jacta de despreciarlas", ha criticado.

En esta línea, la portavoz de IU en Madrid, Sol Sánchez, ha ironizado con que "nadie ha muerto de contaminación y el PP no es una organización mafiosa y criminal". Desde el PSOE, el titular de Sanidad en la Cámara regional, José Manuel Freire, ha tildado de "terrible y patética la ignorancia y la frivolidad" de Ayuso. Su compañero Modesto Nolla ha pedido a la dirigente autonómica que se informe "antes de hablar", algo que debe a los madrileños para "ahorrarles tanto bochorno".

"Lo de esta Presidenta es de bochorno diario... No deja pasar ni el primer día del año. Y este es bisiesto!", ha arremetido.

GABILONDO PIDE EXPLICACIONES

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha registrado este jueves dos preguntas dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para su respuesta oral en Pleno por "infravalorar" los efectos de la contaminación en la salud.

En concreto, el portavoz socialista le preguntará cuáles son, a su juicio, las repercusiones sobre la salud de los madrileños de la contaminación atmosférica y si considera si la contaminación supone un asunto grave.

"Preocupado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, infravalorando los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de los madrileños. Le pediré explicaciones en el Pleno del Parlamento regional", ha escrito Gabilondo en su cuenta de Twitter.

CIUDADANOS SE DESMARCA

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se ha mostrado este jueves en desacuerdo con la afirmación de Ayuso y ha reconocido que este asunto es "una emergencia climática". En declaraciones a 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press, el portavoz de la formación 'naranja' ha indicado que no puede estar de acuerdo con las declaraciones de la presidenta porque escucha a los expertos que están asegurando que "hay un problema y que hay muertes por este tema".

"Creo que todos tenemos que ser bastante serios cuando hablamos sobre la contaminación, sobre las muertes que causa la contaminación y sobre todo poner soluciones. Desde la Comunidad se está intentando y vamos a seguir haciéndolo", ha zanjado Zafra.

DISCREPANCIAS EN EL GABINETE

Por su parte, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reconocido este jueves que "es evidente que hay una correlación directa entre enfermedades y por tanto también mortalidad con la contaminación", al tiempo que ha afirmado que "por supuesto que la presidenta también lo sabe".

"Nosotros hacemos declaraciones todos los días en muchas ocasiones. Yo me he equivocado 20 veces y me equivocaré otras 20 a lo largo de mi vida y todos podemos tener un día más desafortunado en nuestras declaraciones, pero creo que es evidente y que todo el mundo sabe que la presidenta está concienciada, como todo el Gobierno, con la lucha contra la contaminación, con una movilidad sostenible medioambientalmente y económicamente y, por tanto, insisto, a veces uno no tiene el día más afortunado", ha valorado Garrido.

La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha asegurado que "obviamente la contaminación no favorece la salud de nadie" y por ello desde el Gobierno regional trabajan por que "la calidad del aire sea la mejor". Carballedo ha hecho hincapié en que en Madrid no existe "una alarma sanitaria" como en otras capitales del mundo como pueden ser las del "continente asiático".

En esa misma línea, la consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha asegurado este jueves que en materia de contaminación el Gobierno regional huye tanto del mensaje "negacionista" de algunos como del "ecologismo radical" de otros. "Buscamos siempre el equilibrio entre una sociedad desarrollada y el respeto por el medio ambiente", ha zanjado.

ALMEIDA DEFIENDE A AYUSO

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que Ayuso "no negó que hubiera problemas derivados de la contaminación", y ha pedido "no quedarse en una frase aislada" y examinar las palabras de la presidenta "en su contexto". "No negó en ningún momento el problema. Esos que pretenden arrinconarla en el negacionismo le hacen un flaco favor a la causa de la sostenibilidad", ha precisado.

"Hay que coger en su conjunto las declaraciones, que hay un problema de contaminación que repercute, y no quedarse en una frase aislada", ha reiterado. Almeida ha sostenido que Díaz Ayuso "tiene el mismo compromiso que el alcalde de Madrid en la lucha contra la contaminación", algo que se verá en las políticas que pongan en marcha, ya que no son "de pancartas ni gritos".

En este sentido, Martínez-Almeida ha señalado que "es obvio que hay una relación entre contaminación y salud", y ha puesto en valor que "las políticas del PP en Madrid han permitido" que la región tengan la mejor sanidad "después de Estocolmo".