Junqueras será el cabeza de lista de ERC en las europeas de mayo

El 'exvicepresident' Oriol Junqueras ha anunciado a través de una carta a la militancia que encabezará la lista de ERC en las elecciones europeas del próximo mes de mayo, según informa ACN.

"Quiero seguir luchando, como lo he hecho siempre, por la libertad de mi país. Quiero defender mis derechos políticos y los de todos los represaliados, que es lo que nos quieren arrebatar, y por eso he decidido presentarme a las elecciones europeas, es la mejor manera de no hacer efectiva la represión que nos quieren imponer ", argumentó Junqueras.

El actual vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonés, tiene previsto leer el contenido de la carta esta mañana ante los medios de comunicación desde la prisión de Lledoners, donde se encuentra preso Junqueras.