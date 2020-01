Los letrados del Parlament no harán de momento un nuevo informe sobre Torra

Los letrados del Parlament sostienen que continúa siendo vigente el informe que ya redactaron sobre la situación de Quim Torra cuando la Junta Electoral Central (JEC) decidió retirarle el acta de diputado. Según fuentes jurídicas de la cámara, este viernes celebrarán una reunión ordinaria y no está en el orden del día la elaboración de un informe nuevo después de que el Tribunal Supremo (TC) rechazara ayer la petición de Torra de suspender la orden de la JEC. De hecho, solo el presidente del Parlament, Roger Torrent, o la Mesa tienen la potestad para encargar un nuevo informe a los letrados y, a pesar de las peticiones de Cs y PSC, no lo han hecho. Estas mismas fuentes jurídicas aseguran que la decisión de si quitar o mantener el escaño a Torra es política, informa ACN.

Justo después de la decisión de ayer por parte del Supremo, la JEC requirió a Torrent que de manera "inmediata" sustituya a Torra como diputado, pero de momento Torrent no se ha pronunciado públicamente y no hay pistas sobre cómo actuará ante la petición de la JEC. Aún así, durante el próximo lunes se celebrará un pleno donde habrá votaciones en las que Torra pretende participar como diputado.

Volviendo al contenido del informe acerca de la situación de Torra, los letrados concluyen que la JEC no puede retirar su acta de diputado y, aunque así fuese, este no tendría por qué abandonar su cargo como presidente de la Generalitat. Cabe recordar que los antecedentes del estado actual de Torra consisten en la sentencia del TSJC que ordenaba la inhabilitación de Torra durante un año y medio por desobediencia por no retirar a tiempo la pancarta del balcón de la Generalitat.