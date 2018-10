Marlaska da luz verde a la medalla a Millo que propuso el Gobierno de Rajoy

El exdelegado del Gobierno en Catalunya durante el 1-O y máximo responsable del Estado en Catalunya durante la aplicación del 155, Enric Millo, recibirá la Gran Cruz de Plata al mérito civil de manos de la Guardia Civil.

La propuesta la hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la firmado el actual ministro de Interior del Gabinete socialista, Fernando Grande-Marlaska, antes de la celebración del día del instituto armado, el 12 de octubre.

El ministro ha defendido que no es "sectario" y que no ha rechazadola propuesta porque no hay nada que no haya sido "peocedente". La medalla no cuenta con dotación económica.

Marlaska ha comparecido este martes en la Comisión de Interior del Senado, donde Josep Lluís Cleries (PDeCat) le ha cuestionado el reconocimiento a Millo. "Le condecoran por cada porrazo que se dio el 1-O", ha ironizado Cleries que ha considerado "un insulto" la condecoración.

El ministro ha contestado alegando: "Si tengo las propuestas y no hay nada muy específico que se salta cualquier posibilidad para entender que la condecoración es procedente, no la echaré atrás". Marlaska ha especificado que la distinción es un reconocimiento a su vida pública, "comparta o no la totalidad de su actuación".