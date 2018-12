Mas se desmarca de Torra: "No es función de los políticos decir a los CDR si han de apretar o no"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este sábado que no es función de los políticos decir a los CDR "si han de apretar o no". En una entrevista con el programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio, Mas ha defendido la existencia de los CDR pero ha admitido que, en su caso, no habría hecho el llamamiento para dar ánimos que hizo el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Mas ha enviado una reflexión a los CDR y les ha recordado que al soberanismo "no le conviene una polémica sobre los Mossos". "No se han de quedar en casa, pero se puede estar en la calle de muchas maneras", ha detallado.

El expresidente ha descartado la dimisión del 'conseller' d'Interior, Miquel Buch, petición que considera "exagerada" y "partidista" y ha apostado por revisar los protocolos de los Mossos con "criterios policiales, no políticos".

En la misma entrevista, el expresidente catalán ha alertado hoy de que el soberanismo debe calcular sus fuerzas y debe decidir, más allá de los Presupuestos, si apuesta por unas u otras mayorías en el Congreso, pues todo sería "peor" con una eventual coalición de PP, Ciudadanos y Vox surgida de unas elecciones.

Mas ha afirmado que "acepta" e incluso "puede compartir" la decisión de su partido, el PDeCAT, y de ERC de no negociar los Presupuestos con el Gobierno en el actual contexto político. No obsante, ha subrayado que "a largo plazo", y "más allá de los Presupuestos", el soberanismo debe determinar en su estrategia si opta por una mayoría de PSOE y Unidos Podemos o que pueda haber un "tripartito de la derecha y la ultraderecha" surgido de unas nuevas elecciones generales, una eventualidad que se ha presentado en Andalucía tras las elecciones autonómicas en esa comunidad.

"Hay gente que defiende que cuanto peor sea el Gobierno español, mejor para nosotros, pero atención, calculemos bien nuestras fuerzas; si tuviéramos fuerzas para doblegar las estructuras del Estado yo me apunto, pero hemos hecho lo que hemos hecho y no lo hemos logrado, así que yo llamo la atención", ha enfatizado.

El exlíder de CDC y del PDeCAT ha subrayado, en este sentido, que "con una mayoría de Vox, PP y Ciudadanos las consecuencias pueden ser mucho peores" y el soberanismo debe pensar, ha recalcado, "en el conjunto" de Cataluña.