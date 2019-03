Montero admite que Iglesias no conocía el cartel sobre su vuelta

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha admitido este jueves que el líder del partido, Pablo Iglesias, no conocía el cartel que se publicó en los medios sociales de Podemos y en el que se anunciaba su regreso a la vida política. No obstante, asume el error de haber publicado un cartel que incurría en cuestiones machistas y dice que tanto Iglesias como ella se responsabilizan de este asunto.

"Lo conociera o no lo conociera, la responsabilidad que tenemos que asumir es nuestra. La responsabilidad la asumimos nosotros", ha querido zanjar Montero en una entrevista en LaSexta, en la que, no obstante, luego ha admitido que Iglesias no era conocedor del diseño de esta imagen.

"No lo conocía, pero la responsabilidad la tiene que asumir igual, cuando es dirigente político uno asume el trabajo que se hace en colectivo. No está bien decir que la responsabilidad es del equipo, sepa o no sepa tiene que asumirlo", ha admitido la portavoz parlamentaria, ante la insistencia de los periodistas.

NO SE IDENTIFICAN CON ÉL

"Ya hemos dicho que no nos sentíamos identificados, yo tampoco me sentí identificada con el cartel. No solo por estar a dos días del 8 de marzo, sino porque cuando dijimos que Pablo iba a volver la intención no era convertirlo en la noticia que se ha convertido", ha explicado.

Según ha indicado Montero, su pareja y líder de Podemos está cumpliendo con su permiso, pero "no está desaparecido". "Va a incorporarse al trabajo como hacen muchísimas mujeres de forma invisible, pero no queríamos que se armase esto", ha subrayado.

Iglesias calificó, pasadas unas horas, como un error el cartel que publicó su partido, en el que se leía el mensaje de 'VUELVE' con las letras 'EL' destacadas sobre una foto del líder de Podemos.

"No me siento identificado", reaccionó Iglesias en un mensaje en Twitter. "Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien", añadió.

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede. Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de marzo de 2019