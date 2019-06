Montero advierte a Iglesias: "No habrá segunda vuelta para la investidura"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha advertido este jueves a Unidas Podemos que no habrá una "segunda vuelta" para la investidura de Pedro Sánchez y ha dicho que los partidos se tienen que "concentrar" en dejar clara su posición el próximo mes de julio, cuando se ponga fecha a la investidura.

En declaraciones a la prensa tras inaugurar en Barcelona el Congreso Mundial de las Zonas Francas, Montero ha instado a los partidos "a abstenerse". "No queda otra alternativa que las formaciones políticas se abstengan", en su opinión, dado que es "indiscutible" que el Gobierno que han preferido los ciudadanos es el del PSOE y ha insistido en que los partidos políticos "no se confíen y no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda".

La ministra también ha dicho que es "radicalmente falso" que Ciudadanos sea el socio prioritario de Sánchez y ha insistido en que desde el primer momento el socio prioritario ha sido Unidas Podemos.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno relaje los controles sobre las cuentas de la Generalitat, Montero ha vuelto a ser clara: No se levantarán los controles mientras el Govern, a través del presidente de la Generalitat, Quim Torra, siga con sus manifestaciones "poco afortunadas" sobre su intención de reiniciar el proceso de secesión: "Tenemos que garantizar que el dinero público tiene como fin aquello para lo que está diseñado", ha dicho la ministra.

Sobre una posible reforma de la financiación autonómica, la ministra ha dicho que se producirá en cuanto se designe el nuevo Gobierno, si es posible antes de final de año, con el objetivo de reforzar las políticas sociales.