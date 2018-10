El movimiento independentista pide el premio Kennedy para Puigdemont

El movimiento independentista pide que Carles Puigdemont sea galardonado con el premio más prestigioso que Estados Unidos da a sus funcionarios y a algunos personajes ilustres extranjeros, el John F. Kennedy Profile in Courage Award.

En una campaña compartida por Whatsapp, un mensaje pide votos para la candidatura del expresident de la Generalitat por su valentía política. "Es dificil, pero sería un buen golpe de efecto", empieza el mensaje. "Podemos nominar al president carles Puigdemont para el "John F. Kennedy Profile in Courage Award", un premio estadounidense que reconoce la labor del político más destacado por su coraje: The Nation's Most Prestigious Award for Public Servants", sigue el mensaje en el que se adjutna el link de la plataforma para poder subir la candidatura.

Modelos de respuesta

Junto a este mensaje circulan otros en los que se comparten modelos de respuesta para el relleno del formualrio. "Tras ser acusado de rebelión por organizar un referéndum de independencia democrático el 1 de octubre de 2017, la maquinaria de represión española le forzó al exilio. La mayoría de catalanes lo quiere como presidente, sin embargo, España le ha puesto en orden de captura", indica uno de los argumentarios modelo.

"Ahora es libre de viajar por el mundo pero no puede regresar a España debido a la fuertemente politizada justicia española, la cual también sufre su propia crisis lastrada por la corrupción y los vínculos con el fascismo", prosigue este argumentario de siete puntos.