El Parlamento catalán certifica el portazo independentista a Iceta

El Parlamento catalán ha certificado este jueves el portazo independentista a Miquel Iceta, impidiendo que pueda convertirse en el segundo catalán que presida el Senado. Como era de esperar su candidatura ha recibido los 25 votos de socialistas y comuns, la abstención de Cs y PP y los 65 votos en contra de los independentistas.

Asumido el portazo, los socialistas afrontan ahora las derivadas políticas que tiene este revés. La primera, qué efecto puede tener en campaña, que consideran que puede ser favorable; no solo en Cataluña (donde pueden clamar que esto es la muestra de que ERC no apuesta por el diálogo), sino especialmente en otras comunidades en las que se celebran elecciones autonómicas, donde Pedro Sánchez puede exhibir que no tiene ataduras algunas ni pactos secretos con los independentistas. Y la segunda, en qué posición deja esto a Iceta. El líder del PSC ya ha dicho que no aceptará ser presidente del Senado a mitad de legislatura en caso de que lograr más adelante el escaño de senador. La opción de un ministerio, que él había descartado hasta ahora, podría volver a estar ahora encima de la mesa. De todas formas Iceta tiene claro que quiere seguir manteniendo la primera secretaría del PSC y su escaño en el Parlamento catalán.

En su intervención antes del debate, Iceta ha comentado que el próximo martes, cuando se constituya el Senado, faltará un representante de la Generalitat y que la primera vez que habló del Senado en el Parlamento catalán fue para ofrecerse a acompañar a Puigdemont para evitar el 155. "No me restaran un brizna buscar soluciones acordados diálogo, negociación y pacto.

El PSC ha pedido informe oral a los letrados después de que se volviera a rechazar la opción de que se votara por papeleta y no electrónicamente porque de esta forma no se permite el voto negativo. La Mesa descartó habilitar esta fórmula que, de facto, aseguraba la designación de Iceta, que solo con su voto ya sería elegido. Los socialistas han acusado a Roger Torrent de vulnerar un derecho fundamental, una queja que Eva Granados ha vuelto a expresar durante su intervención en el debate. "Vuelven a vulnerar derechos y romper puentes", ha comentado la portavoz del PSC, recordando los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017, al que también ha hecho referencia Carlos Carrizosa, en nombre de Ciudadanos. "La estrategia de apaciguamiento con el separatismo está siendo un fracaso", ha certificado el portavoz de Ciudadanos.

Sergi Sabrià, presidente del grupo republicano, ha vuelto a usar el tono duro y los argumentos con los que adelantó el miércoles su 'no': la falta de respeto a la soberanía del Parlamento catalán y preguntándole al líder del PSC dónde estaba su cortesía cuando se aplicó el 155. "Esto no cambiará con un nuevo presidente del Senado que sea catalán. No aceptaremos chantajes paternalistas", ha afirmado, señalando que son los socialistas los que no creen en el diálogo. "El diálogo que no mantuvisteis cuando os temblaron las piernas por unos fachas en la plaza de Colón". JxCat también ha tirado del argumentario usado en la víspera. "Ustedes nunca han tenido voluntad real con las fuerzas independentistas", ha aseverado el neoconvergente Albert Batet.

Tanto el PP como los 'comuns' han hablado de diálogo, afeando a ERC y PSC que hubieran sacado rédito electoral en las generales y a la primera de cambio lo hayan abandonado. Alejandro Fernández le ha preguntado a Iceta si "merecía la pena romper la unidad constitucionalista para nada", mientras que Jéssica Albiach le ha afeado al primer secretario del PSC que no haya ayudado con sus últimas declaraciones "incendiarias" sobre Sarajevo o sobre el 155. "Se está cubriendo de gloria", ha clamado la líder parlamentaria de Cataluña en Comú Podem, destacando que los "socialistas se han equivocado con los tiempos".

Vidal Aragonès de la CUP ha lucido una camiseta de Goldfinger, en alusión a la película que Iceta dijo haber visto el día en el que TV3 emitió el documental 'Las cloacas del Estado'. "No olvidamos que estuvo a favor del 155 y que si lo tiene que volver a aplicar lo volverá a aplicar".