Pedro Sánchez: "No tenemos por qué ir a elecciones, hay una tercera vía"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en plenas negociaciones para sumar apoyos a su investidura, ha subrayado que "no tenemos por qué ir a elecciones" ya que entre esta posibilidad y un Gobierno de coalición "hay una alternativa o tercera vía".

"La tercera vía" es "un gobierno progresista con un programa común progresista, que puede perfectamente cooperar con distintas opciones al gobierno de coalición que plantea Unidas Podemos durante los próximos cuatro años", ha explicado en una entrevista que este domingo publica 'El País'.

En la entrevista, el líder del PSOE lanza un mensaje a Podemos: "Si al final el 10 de noviembre tenemos que ir a elecciones, los progresistas de este país van a apostar con mayor contundencia por el PSOE", ha asegurado. En este sentido, el presidente está convencido de que los votantes de izquierdas apostarán "por un programa progresista" y querrán "cuatro años de estabilidad".

Las declaraciones de Sánchez se conocen después de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se haya quejado en un tuit de que el presidente del Gobierno en funciones no ha contactado con su partido "en todo agosto". Iglesias cree que esto significa que Sánchez o bien "quiere elecciones y no busca acuerdos", o "pretende negociarlo todo en el último minuto".

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2