El PNV insiste en aparcar los Presupuestos hasta que el PP dé una "solución política" a la cuestión catalana

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha insistido en que no tiene "nada que decir o hacer" sobre Presupuestos Generales del Estado hasta que PP "no cambie su actitud" en Cataluña, y que ello no significa sólo dejar de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Además, ha emplazado a los "dos bloques" de Cataluña a que se "interrelacionen y se pongan de acuerdo en una solución" que pase por que los catalanes "se expresen".

"Vamos a ver cómo se conforma el Gobierno en Cataluña porque en el Senado se aprobó que, una vez que se conforme el nuevo Gobierno, ya el 155 decae, lo que no quiere decir que la actitud del PP, del PSOE y de Ciudadanos decaiga en su relación con Cataluña", ha dicho en una entrevista concedida a Onda Vasca.

En su opinión, en Cataluña hay que practicar el diálogo y ha acusado a "los partidos del 155, es decir, al PP, el PSOE y Ciudadanos, de cerrar los ojos y ponerse una venda y de no entender que, si más de dos millones de personas el 1 de octubre fueron a votar o intentar votar en un referéndum, es porque hay una voluntad de ir en una dirección".

A su juicio, para que el PNV pueda llegar a acuerdos presupuestarios con el PP "la ciudadanía vasca nos tiene que entender". "Y, en estos momentos, con la intervención y la actitud que está teniendo el PP, sumada a la del PSOE y Ciudadanos en Cataluña, sería incomprensible", ha destacado.

"DOS BLOQUES QUE DEBEN PONERSE DE ACUERDO"

Para el portavoz del Grupo Vasco en el Cámara alta, "tenemos dos bloques que prácticamente están en la misma situación que en la que estaban antes del 21-D, con algunos movimientos internos dentro de la cada bloque, y esos dos bloques, de una manera u otra, se tienen que interrelacionar y ponerse de acuerdo con una solución", ha indicado.

A su entender, "hay un problema político y a problemas políticos, hay que buscar soluciones políticas, no judiciales". Por lo que ha criticado que haya "gente en la cárcel por defender un programa que dos millones de personas han refrendado el 21 de diciembre". Lo que en su opinión pasa por buscar una solución negociada entre los dos bloques para que los catalanes "se expresen".

Por todo ello, ha señalado que habrá que esperar a la evolución de las situaciones y a cómo se conforma el Govern porque "todavía hay muchas incógnitas", como "qué van a hacer Puigdemont y los otros cuatro consejeros que están en Bruselas", si van a tomar posesión de sus escaños, "cómo se van a votar, si van a venir y si una vez se constituya el Parlament van a estar en sus escaños a la hora de conformar Gobierno". "Hay una serie de incógnitas que hace que todavía tengamos que estar viendo qué es lo que ocurre", ha indicado.