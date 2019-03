El PP no denunciará al final a Iglesias y Narbona

El PP ha decidido renunciar a la aprobación de las conclusiones que había presentado sobre la labor de la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado, al entender que su trabajo está "incompleto" al haberse interrumpido por la disolución de las Cortes.

El informe de conclusiones ni siquiera ha sido votado, a petición del portavoz del grupo popular, Luis Aznar, quien ha justificado su decisión tras explicar que las indagaciones del PP han quedado "a medio hacer" porque faltan muchos aspectos por investigar, como las finanzas de los partidos nacionalistas PNV y la extinta Convergència.

El documento solicitaba al Senado que denunciara ante la Fiscalía a la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al secretario de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, para determinar si habían incurrido en falso testimonio en sus declaraciones a la comisión, iniciativa que ahora queda en suspenso.

Aznar ha anunciado por sorpresa que no se votaría el informe de 155 páginas elaborado por su grupo tras 20 meses de sesiones llevadas a cabo por un órgano gestionado en exclusiva por el PP y del que ha destacado que siempre ha pretendido actuar con el máximo "rigor" y seriedad para mejorar la financiación de los partidos.

FALTA DE INFORMACIÓN

Ha reconocido que para el grupo popular habría sido "muy fácil" aprobar el dictamen, donde se determina que todos los partidos analizados tienen "importantes deficiencias" en sus cuentas, dado que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara.

"No podemos aprobar las conclusiones finales con el trabajo a medio hacer", ha subrayado sin embargo tras insistir en que el dictamen está "incompleto" porque faltan declaraciones, "pruebas por analizar" y documentación que aún no ha llegado a la Cámara.

De esta manera, el informe quedará como una propuesta del PP, y no de la Cámara, sobre un trabajo "serio y honrado" que Aznar ha diferenciado de los "libelos difamatorios" que el PSOE y Cs han presentado en la Comisión del Congreso sobre la financiación del PP "sin ningún argumento ni ninguna prueba".

POSIBLES MENTIRAS EN LAS DECLARACIONES

Aznar ha confirmado en rueda de prensa que al no haberse aprobado las conclusiones no se trasladarán a la Fiscalía las declaraciones de Narbona, Iglesias y Cuadrado, en cuyos testimonios el PP detectó que podían haber "faltado a la verdad", pero también ha recalcado que el PP no quiere que parezca que el objetivo de la comisión era denunciar a políticos a la Fiscalía.

Se trata de una "consecuencia" de las declaraciones y algo "secundario" frente a un trabajo que culminado con 14 recomendaciones que incluyen varias reformas legislativas para dar mayor transparencia a la financiación de los partidos políticos.

El PP ha llevado a cabo esta tarea en solitario porque los demás grupos renunciaron desde el principio a colaborar con la comisión al considerarla "una pantomima" y "un teatrillo" pensado para "tapar" la investigación del Congreso, ha recordado el propio Aznar al rechazar rotundamente este supuesto y confirmar que no ha hablado con el PSOE sobre la renuncia a aprobar las conclusiones.

CAPTACIÓN DE FONDOS DE SÁNCHEZ

Aznar ha repasado estas conclusiones, fruto de 35 sesiones de la comisión, con 56 comparecencias celebradas, en la última reunión de este órgano, donde ha hecho hincapié en el caso de la captación de fondos para su campaña de primarias por parte del ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha recordado que el presidente de la Asociación Bancal de Rosas, creada para canalizar el 'crowdfunding' para esa candidatura, dijo a la comisión que Sánchez no había tenido "arte ni parte" en la captación de fondos, algo que el propio presidente desmiente en su libro 'Manual de resistencia' al reconocer que sí estaba al tanto.

Pedro Sánchez admite que comprobaba cada día como "el dinero llovía del cielo" hasta recaudar 100.000 euros en pocos días y Luis Aznar concluye que él fue quien había "ideado" el sistema de financiación, que el PP propone regular en el informe de conclusiones.