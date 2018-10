El PP reprocha a Sánchez que no respetara los 6 meses de seguridad para donar sangre tras visitar un país tropical

El PP ha reprochado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya esperado seis meses para donar sangre después de visitar un país tropical, tal y como marcan los protocolos.

Los conservadores aprovechan este desliz para dejar en evidencia al jefe del Ejecutivo central. "Si Sánchez no respeta las decisiones del Congreso, no respeta las decisiones del Senado y no respeta las decisiones de los españoles, alguien esperaba que respetar los 6 meses de seguridad para donar sangre después de visitar países tropicales", se pregunta el partido a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Si Sánchez no respeta las decisiones del Congreso, no respeta las decisiones del Senado y no respeta las decisiones de los españoles, alguien esperaba que respetara los 6 meses de seguridad para donar sangre después de visitar países tropicales? https://t.co/ByoWzeFdZF Partido Popular (@PPopular) 23 de octubre de 2018

El presidente del Gobierno participó ayer lunes en la Moncloa en la campaña de donación organizada por el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Sánchez no ha respetado el periodo de seguridad en caso de viajar a países con riesgo de enfermedades que pueden transmitirse con una transfusión.

Sánchez estuvo a finales de agosto en Bolivia y Colombia, dos de los países de América sobre los que pesa una restricción de seis meses por existir riesgo de contraer la malaria, según explica en su web el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.