Prisiones abre expediente a Junqueras y Sànchez por grabar audios para la campaña

Instituciones Penitenciarias ha abierto sendos expedientes informativos al exvicepresidente del Govern y candidato de ERC, Oriol Junqueras, y al exlíder de la ANC y número dos de Junts per Cataluña, Jordi Sànchez, antes de decidir si los sanciona por saltarse las normas internas para difundir audios desde los centros penitenciarios de Estremera y Soto del Real con el objeto de participar en la campaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a preguntas de la prensa, tras presentar una campaña con consejos sobre cómo actuar tras una amenaza por atentado terrorista. "Una vez que se tramite todo el expediente y sean escuchadas estas personas, se resolverá conforme a derecho por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras", ha señalado.

Fuentes penitenciaras citadas por la agencia Europa Press han explicado que las sanciones pueden acarrear restricciones de actividades, así como de horas de disfrute en el patio de los centros penitenciarios donde se encuentran Junqueras, líder de ERC, y Sánchez, que concurre a las elecciones en la candidatura JuntsxCat que encabeza el expresidente Carles Puigdemont.

Estas fuentes han explicado que los internos tienen limitado el uso de sus comunicaciones con el exterior para tratar asuntos relacionados con su vida familiar o para preparar su defensa. Además, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó la petición de Sànchez de poder salir de la cárcel para participar en la campaña electoral.

SIN COMUNICACIÓN

Según denunció el sábado la jefa de campaña y candidata de Junts per Calunya, Elsa Artadi, el exlíder de la ANC ya está sufriendo represalias por haber grabado un mensaje electoral desde Soto del Real que fue emitido en el mitin central de la candidatura el pasado viernes. "Cuando empezó el mítin en Barcelona, los funcionarios entraron el su celda, la registraron, lo registraron personalmente y también las celdas contiguas, hasta la una y media de la madrugada buscando un móvil que no tiene porque no hace cosas ilegales", explicó Artadi, quien este mismo lunes ha asegurado que Sànchez no puede comunicarse "ni con su familia".

Junqueras también consiguió grabar un mensaje en la cárcel de Estremera que fue difundido en el acto de los republicanos del pasado sábado en Barcelona.

Además, el candidato de ERC ha grabado una breve entrevista con RAC-1 que ha sido emitida esta misma mañana.