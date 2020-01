El PSOE cántabro amenaza al PRC con romper su pacto de gobierno autonómico si no apoya a Sánchez

La secretaria de Organización del PSOE en Cantabria, Noelia Cobo, ha advertido este viernes al Partido Regionalista (PRC) que si no rectifica su decisión de no apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, "habrá roto el pacto de gobierno" de la comunidad autónoma.

"Si el PRC no rectifica significa que habrá roto el pacto, no cumpliendo lo que dice ese pacto", ha afirmado Cobo en una rueda de prensa ofrecida tras una reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE convocada a última hora de ayer, jueves, después de que los regionalistas acordaran por unanimidad votar en contra de la investidura de Sánchez.

En ese caso, ha explicado que se abriría un nuevo calendario en el que el vicepresidente regional y secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, tendría "la última palabra" para convocar a la Ejecutiva Regional y en comisión tomar la decisión correspondiente.

AÚN SIN CONTACTOS

Noelia Cobo ha subrayado además que todavía no ha habido contactos entre el PRC y el PSOE, ni a nivel regional ni nacional. Y ha avisado de que la negativa del PRC afectaría a todos los compromisos adquiridos en verano por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con el Partido Regionalista. "Estamos ante un cambio de opinión que pone en riesgo la estabilidad política de la región", ha recalcado Cobo.

El cambio de postura adoptado por el PRC para la investidura de Sánchez, que el PSOE no comparte, se basa según Cobo "en unas impresiones que no se corresponden a la realidad", pues ha sostenido que "la unidad de España no corre peligro" porque los socialistas son "la garantía de que esto no va a ocurrir". Así, ha defendido que su partido cree y apuesta por "el diálogo y la búsqueda de consensos para solucionar los problemas de España". Y ha manifestado que el PSOE "ha cumplido a rajatabla" el acuerdo firmado con el PRC.