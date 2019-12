PSOE y Podemos acuerdan que las casas de apuestas no puedan abrir hasta las 22.00 horas

La mayoría de las medidas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos están incluidas en los programas electorales de uno y otro partido. Aún así, el documento programático hecho público este lunes deja algunas novedades importantes como el compromiso de que las casas de apuestas no podrán abrir sus puertas antes de las 22:00 horas, para tratar de frenar la ludopatía. Se trata de una medida pionera, puesto que en la actualidad muchos de estos locales permanecen abiertos por el día más de 12 horas.

Podemos se había comprometido a que el 90% de estos establecimientos habrán cerrado en dos años, pero el programa socialista tan sólo mencionaba la necesidad de regular la publicidad, de forma similar a los productos del tabaco. Y, en el preacuerdo ambos apuntaban a la necesidad “controlar la extensión” de estos casinos, que permiten juego online. El acuerdo definitivo va más allá al impedir que puedan abrir fuera del horario nocturno.

Además, señala que se “limitará su proximidad a centros escolares”, de acuerdo con las Comunidades Autónomas. Y es que la proliferación de las casas de apuestas ha supuesto un problema en regiones como Madrid, donde algunos barrios acumulan más casinos que toda Catalunya, ya que la legislación catalana es muy estricta y obliga a que entre un casino y otro haya como mínimo un kilómetro.

Limitar el acceso a la pornografía

Otras de las medidas novedosas incluidas en el acuerdo y destinada a proteger a los menores es la destinada a “evitar” que tengan “acceso a la pornografía", sujeto a las medidas "más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo”. En un país donde la educación sexual no forma parte del currículo escolar, muchos menores confiesan, según reflejan las encuestas, que obtienen información sobre relaciones sexuales a través del porno, lo cual supone un problema porque este tipo de contenidos audiovisuales cosifican a la mujer, cuando no fomentan la violencia. Por ello, muchos especialistas en igualdad han pedido que se limite el acceso a la pornografía de los menores. Si bien, el acuerdo de coalición no señala cómo se llevará a cabo esta limitación.

Asimismo, PSOE y Podemos se comprometen a aprobar la pionera ley de protección a la infancia, que entre otros objetivos, busca prevenir los abusos sexuales y aumentar el plazo de prescripción de los mismos.

"Sólo sí es sí"

En materia de igualdad, el futuro Gobierno de coalición prevé impulsar la aplicación del pacto de Estado contra la violencia machista y aprobar una ley contra las violencias sexuales, que integre la reforma del Código Penal para que el consentimiento de la víctima sea clave y que ya estaba en marcha.

Eso sí, como en Podemos no hay una postura uniforme sobre la prostitución, el documento propone aprobar una ley contra la trata con fines de explotación sexual, pero no medidas destinadas a la abolición de esta actividad que sí se incluían en el programa electoral socialista.

Alquiler, techo a las subidas

En cuanto al alquiler, otro de los puntos de fricción entre ambos partidos, el pacto señala que se “impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios”, pero sin aclarar muy bien cómo, más allá de especificar que los ayuntamientos o comunidades autónomas podrán “regular” las subidas en zonas “previamente declaradas tensionadas”.

Y en educación, sanidad y medio ambiente, las medidas incorporadas son similares a las de los programas electorales.