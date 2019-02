Puigdemont cree que una condena judicial "legitimaría" la independencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cree que una sentencia condenatoria en el juicio al referéndum del 1 de octubre del 2017 que comenzará la próxima semana en el Tribunal Supremo legitimará la independencia: "Ese momento llegará y, cuando llegue, tendremos toda la legitimidad para tomar las decisiones que ya hemos decidido en el Parlament y ratificado en un plebiscito".

"Estamos en este camino y no dejemos que nadie lo olvide porque, pese a los inconvenientes, es válido y se puede activar cuando tengamos la convicción y la certeza", ha advertido en una entrevista de Associated Press (AP) recogida por Europa Press.

Puigdemont ha asegurado que el juicio en el Tribunal Supremo al referéndum del 1-O "no será un acto de justicia sino de venganza" y no descarta que se active una nueva euroorden contra él. "Lo damos por sentado", ha explicado, aunque la alternativa a su extradición es tener que permanecer fuera de España y lejos de su familia.

"Dejarme pudrir en el exilio para que nadie me escuche también es un tipo de castigo. El mejor escenario es que no me extraditen. Pasaré muchos años aquí", en Bélgica, ha razonado.