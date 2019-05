Puigdemont: 'Deberá haber diálogo sí o sí con vigilancia y presión desde Europa'

El cabeza de lista de JxCat a las europeas y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido este domingo de que "deberá haber diálogo sí o sí con el Gobierno central, y deber contar con vigilancia y actitud de presión clara desde Europa" para encontrar una solución al conflicto entre Cataluña y el resto de España.

En un mitin en Amposta, ha asegurado que si su candidatura consigue entrar en el Parlamento Europeo asumirá el encargo de defender el legado del 1-O en las instituciones europeas que, a su juicio, es la casa en la que los catalanes pueden prosperar y crecer como sociedad, al tiempo que ha censurado el "el nacionalismo de Estado, que siempre ha combatido la diversidad", al que ha considerado una de las principales "amenazas" junto al "populismo y la xenofobia".

"Cataluña será europea o no será", ha subrayado refiriéndose a los valores de paz, democracia y libertad de la UE. En paralelo, también ha asegurado que Europa será catalana o no será porque, cada vez que se ha puesto a prueba a la sociedad catalana, ha demostrado un grado de madurez que es una de las mejores caras de Europa, a su juicio.

"Vale la pena luchar"

"En esta Europa nos reconocemos. Vale la pena luchar. En la Europa que escucha queremos sentirnos cómodos", ha exclamado el expresidente de la Generalitat, destacando que su objetivo es defender los derechos y libertades de los catalanes. Según Puigdemont, desde que él y los otros candidatos de JxCat Toni Comín y Clara Ponsatí viven en Bélgica, han conseguido explicar las "carencias democráticas del Estado y las razones por la que es necesario tener un Estado".

"No queremos ningún Estado que sea el campeón en incumplimiento de directivas europeas, y ahora estamos en un Estado que acumula un montón de incumplimientos y no pasa nada", ha lamentado. También ha argumentado la necesidad de que JxCat sea fuerte en la UE porque "si en algún lugar de Cataluña no es necesario explicarlo es en las Terres de l'Ebre", destacando la importancia de que la directiva europea del agua garantice los cabales ecológicos y evite la regresión del Delta, entre otras cuestiones.