Puigdemont regresa este lunes al juzgado

La segunda comparecencia ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre la solicitud de orden europea de detención y entrega emitida por España contra el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers -Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluis Puig y Toni Comín-, arrancará este lunes a las 9 de la mañana aunque no se espera decisión de la Cámara del Consejo este mismo 4 de diciembre. “Al término de la audiencia el juez decidirá la fecha en la que pronunciará su decisión o si convoca una nueva comparecencia”, ha explicado la Fiscalía de Bruselas.



La audiencia coincide con el inicio de la campaña de las elecciones del 21D en Cataluña y la decisión del Tribunal Supremo que tiene previsto anunciar si mantiene en prisión o deja en libertad a los diez líderes independentistas encarcelados, incluidos los líderes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.



Durante la primera vista sobre la demanda de extradición, que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre, tres semanas después de que los políticos catalanes llegaran a Bélgica- a puerta cerrada la Fiscalía solicitó al juez la ejecución de la euroorden. En la audiencia, que se prolongó una hora, no hubo intervención de los abogados defensores ni los políticos catalanes fueron interrogados por el juez encargado del caso, que solicitó a los presentes discreción absoluta.



Hasta el punto de que la Fiscalía ha eludido confirmar ni los delitos por los que avala la extradición ni sus argumentos. De hecho, fueron los abogados defensores, Christophe Marchand y Paul Bekaert, quienes anunciaron que el Ministerio público belga dio vía libre a la extradición por cuatro de los cinco delitos imputados por la jueza Carmen Lamela, todos salvo el de prevaricación. También explicaron que las partes intercambiarían documentos con las alegaciones por escrito para preparar la nueva vista que arranca a primera hora de este lunes.



Según ha informado la Fiscalía, no hay previsiones de horarios y la vista podría prolongarse durante todo el día. Fuentes de la defensa estiman que podría tardar entre ocho y diez días. Si el juez decide avalar la petición de la fiscalía y acepta la euroorden, Puigdemont y el resto de exconsellers tendrán un plazo de 24 horas para presentar recurso. De todas formas, si deciden agotar todas las vías de recurso su presencia en Bélgica podría prolongarse hasta finales de enero.



Lo que está claro es que Puigdemont, como cabeza de lista de JuntsperCatalunya,, y el resto de políticos catalanes empezarán a hacer campaña para la cita electoral del 21D desde Bruselas. Este miércoles tienen previsto un acto por la noche en Bruselas y el jueves tendrá lugar una gran manifestación organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium cultural que arrancará en la plaza Merode y concluirá en las cercanías del Consejo.