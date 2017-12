Puigdemont ve "innecesario" que JxCat, ERC y la CUP pacten sus programas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no cree necesario que las formaciones independentistas, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP, pacten partes de sus programas electorales para el 21D porque son "la misma causa", aunque tengan "acentos diferentes".



"No creo que ningún independentista, vote lo que vote, tenga ninguna duda de lo que nos proponemos y queremos hacer la gente de ERC, Junts per Catalunya, la CUP, y puede que más gente incluso, queremos derrotar y frenar el golpe de estado del 155", asegura el presidente cesado en una entrevista concedida a Nació Digital.



Puigdemont cree que este objetivo corresponde "al pueblo de Cataluña, con sus votos; ellos tienen la fuerza de los abogados del Estado, de los fiscales, de los jueces y del aparato mediático, pero hay una fuerza que nunca han ganado, que es la fuerza de las urnas".



"No creo -afirma- que tengamos que explicitar en un papel a los ciudadanos de Cataluña que, en este propósito, no solo vamos juntos, somos la misma causa, puede tener acentos diferentes y voces diferentes, pero nadie debe tener la mas mínima duda de que la victoria, la derrota del 155, será una derrota a muchas manos, coral, y la respuesta, como no puede ser de otra manera, debe ser colectiva".