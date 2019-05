Rajoy pide dirigentes preparados y no caer en errores económicos del pasado

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha apelado este miércoles a que los partidos cuenten con dirigentes políticos preparados y ha instado a que no se caiga en España en los mismos errores económicos del pasado.

Rajoy ha hecho estas reflexiones en su intervención en el acto de presentación del libro "Lo que no son cuentas, son cuentos", escrito por quien fuera su ministro de Energía Álvaro Nadal y que lleva por subtítulo "Relatos sobre los éxitos, fracasos, fortalezas y debilidades de la economía española".

Un acto en el que han estado presentes destacados representantes de los gobiernos de Rajoy como su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sus ministros Cristóbal Montoro, Fátima Báñez y Alfonso Alonso y otros exdirigentes del PP como Jose Luis Ayllón, Celia Villalobos, Eva Valle o José María Lasalle.

También han acudido Miguel Sebastián y Valeriano Gómez, ministros respectivamente de Economía e Industria en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Elogios a Nadal

Rajoy ha sido el encargado de abrir el acto y lo ha hecho con una intervención en la que ha elogiado la tarea desempeñada por Nadal tanto como ministro como jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Máxime teniendo en cuenta los momentos difíciles que se vivieron y en los que hubo que tomar decisiones que sólo tuvieron fruto años después.

Tras insistir en la gestión llevada a cabo por Nadal ha subrayado que es una persona preparada, momento en el que ha resaltado que eso sería bueno que se pudiera predicar "de muchos dirigentes políticos militen donde estimen oportuno militar".

Además, ha asegurado que Nadal personifica la defensa del interés público por encima de todo. Rajoy ha animado a leer el libro escrito por quien fuera su ministro porque explica de forma sencilla cuestiones económicas complicadas y desarrolla una serie de reflexiones sobre la economía española.

HECHOS MÁS QUE PROMESAS

De ellas ha destacado que la redistribución de la riqueza es un cuento si no hay nada que redistribuir y que también lo es el Estado del bienestar si no existe una economía sólida. "Con voluntarismo, y menos con demagogia, no se solucionan los problemas", ha advertido antes de instar a que, aunque ahora se esté en campaña electoral, junto a los promesas, se responda con hechos a las necesidades del país.

En ese contexto ha reiterado su apuesta por la corrección de los desequilibrios económicos mediante reformas como las que funcionaron durante la etapa de la crisis. "Hay que ser disciplinados con las cuentas públicas para no volver a vivir situaciones como las del pasado. No podemos pensar, viendo lo vivido estos años, que alguien vaya a cometer los mismos errores", ha recalcado.

Pero el expresidente del Gobierno se ha mostrado optimista sobre el futuro de la economía española siempre que "se hagan las cosas bien". "Nuestra economía tiene muchas fortalezas y lo que hemos hecho como nación en la historia nos avala", ha asegurado