Rajoy pide juego limpio para elegir a su sucesor el 20 y 21 de julio

El PP tendrá nuevo líder y votará a su nueva cúpula los próximos días 20 y 21 de julio en Madrid. Mariano Rajoy ha anunciado las fechas en un discurso ante la junta directiva nacional en la que se ha designado ya la comisión que organizará el congreso extraordinario. El todavía presidente de los populares ha pedido a sus compañeros de filas que sean "constructivos" en este proceso y que comparen los "méritos y virtudes" de los candidatos, pero no se ensañen con las "carencias y afectos". El miedo a una guerra interna a menos de un año de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo del 2019 sobrevuela el partido y por eso varios barones piden una lista única con un candidato de consenso. Algunos miran de reojo a Alberto Núñez Feijóo, para ser el relevo de Rajoy aunque ni María Dolores de Cospedal ni Soraya Sáenz de Santamaría se han descartado para la carrera.

Rajoy ha defendido la celeridad en el proceso porque, en su opinión, no pueden perder "un segundo" para que la formación esté de nuevo "en perfecto estado de revista". Rajoy ha aconsejado a los suyos que no se enreden en un "proceso de ensimismamiento". "Los españoles no pueden estar esperando por nosotros", ha subrayado. Sobre todo, porque cree que la debilidad de Pedro Sánchez puede ofrecerles una oportunidad en cualquier momento. En su discurso, el expresidente del Gobierno ha vuelto a cargar con dureza contra el nuevo Ejecutivo y ha insistido en que no han sido "los españoles" los que le echaron a él de la Moncloa sino una "amalgama apresurada de socialistas, independentistas y partidos de extrema izquierda, Bildu incluido".

Por qué no hizo 'dedazo'

El político gallego ha defendido su decisión de no tener "delfines" ni señalar "sucesores", porque sería cometer "una enorme injusticia con todos los demás". En primera fila, donde se han colocado sus exministros, le escuchaban la exvicepresidenta Santamaría y la secretaria general Cospedal. También muy cerca Feijóo, presidente de la Xunta. Los tres son los nombres que se repiten en las quinielas, a falta de que algún 'tapado' dé la sorpresa. "Todos habéis trabajado mano a mano conmigo y me habéis mostrado una lealtad inquebrantable más allá de lo que legítimamente podría esperar", ha afirmado.

Rajoy ha insistido en más de un momento en el temor que tiene a que se abra una guerra interna. En otro momento ha dicho que no quiere interferir nada salvo en que ofrecerá su "cariño" y su "aliento" y su "permanente disposición" para "finalizar bien" el proceso que ahora empiezan.

Feijóo y los plazos

A la salida, fuentes del entorno de Feijóo han dicho que, en caso de presentarse, el presidente gallego cumplirá "los plazos". Esto es: el líder de la Xunta podría anunciar cuando quisiera cuál es su propósito, pero entre el 18 y 20 de junio él y cualquiera que quiera ser el sucesor deben formalizar la candidatura y presentar los 100 avales necesarios. Aquí puede consultar todo el calendario.

Santamaría, ante la prensa, ha vuelto a ser ambigua y no ha aclarado si ha decidido dar el paso. Cospedal, por su parte, ha entrado y ha salido del hotel y tanto ella como sus colaboradores han evitado hablar con los periodistas.