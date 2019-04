Rivera apremia al PP para pactar 'pensando en España'

El presidente de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha presentado el muy deportivo eslogan "¡Vamos Ciudadanos!" como lema del partido naranja en la campaña electoral para las generales del 28-A, durante un multitudinario mitin celebrado este domingo en Las Rozas (Madrid) con algunas estrellas de la formación.

Rivera ha enviado varios mensajes al líder del PP, Pablo Casado, para "que piense menos en las encuestas y los escaños que pierde y piense en España". El líder naranja ha prometido, si gobierna, impulsar "una economía laboral de verdad, sin capitalismo de amiguetes", y "liderar" pactos nacionales contra la despoblación y por la Educación. Además, se compromete a cambiar la Ley Electoral con un corte del tres por ciento, para "ahorrarnos al señor Rufián con sus numeritos, y a los de Bildu dándonos lecciones de Derechos Humanos"

Albert Rivera ha dicho que nota en la gente "ganas de independizarse de Puigdemont y de Torra". "Si soy presidente, no habrá en el territorio de Cataluña ni un solo pueblo en el que no se cumpla la Constitución Española", ha prometido.

El político catalán ha asegurado que no quiere hablar en la campaña "ni de los huesos de Franco, ni de los neandertales", y que tiene ganas de "echar a esos que han puesto por la cara" como el presidente del CIS, José Félix Tezanos. En ese sentido, ha prometido "una ley contra los dedazos".

MENSAJE A CASADO

Rivera ha bromeado con el eslogan del PSOE "Haz que pase" -diciendo "haz que pase pronto"-, ha subrayado cómo el PP no ha aceptado su oferta de colaboración -"Casado no sabe ni contesta (...) Vamos, señor Casado, levante el ánimo, un poco de energía"- y ha recordado como "una escena de película de miedo" la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmando un pacto de presupuestos.

El líder de Ciudadanos ha prometido defender el uso del castellano "en todas las escuelas de España" y establecer "una tarjeta sanitaria única para toda España", además de "hacer que los funcionarios de este país puedan trabajar donde le destinen" sin que sea motivo de mérito el nivel lingüístico. "No vais a tener una sola barrera en todo el territorio nacional", ha prometido a los empleados públicos.

Entre esos funcionarios, las fuerzas de Seguridad. Después de participar ayer en un manifestación por la equiparación salarial, Rivera les ha prometido "equiparar los sueldos de la Guardia Civil y la Policía con los Mossos d'Esquadra y los ertzainas.

MEJOR RIVERA QUE CASADO

Inés Arrimadas, portavoz nacional del partido, ha particiapdo en el mitin dirigiéndose al votante de la derecha y presentándole la alternativa entre el candidato de Ciudadanos y el del PP: "Se puede elegir entre Rivera y Casado. Rivera es aquel capaz de atraer al centro a gente que ha votado por otras opciones políticas, es aquel que no purga a los que no piensan como él. Rivera es un hombre de Estado".

La diputada del Parlament de Cataluña ha tildado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "peligro público", y ha descrito como asunto de "urgencia nacional", sacar "a Sánchez y los suyos de Moncloa". Arrimadas ha denunciado como "una vergüenza para las víctimas del terrorismo" que Moncloa busque apoyo en Bildu. "El Gobierno llama a Otegi, y a mí, como jefa de la oposición en Cataluña, no me ha llamado ni una sola vez en nueve meses", ha lamentado.

La número dos de Ciudadanos ha recordado entre aplausos su pelea y la de su partido contra el nacionalismo en Cataluña: "Hemos dado la cara ante un golpe de Estado (...) Hemos estado en las calles, aunque las limpiaran después con lejía. Y hemos ido a medios de comunicación absolutamente sectarios y manipuladores a defender la voz de los que también pagamos esos medios", ha añadido en clara referencia a TV3. Todo ello "mientras Sánchez no estaba" y cuando "Rajoy no hacía absolutamente nada".

Arrimadas ha defendido algunas de sus acciones públicas en Cataluña como herramienta para atacar al bipartidisimo: "Que yo crispo cuando retiro lazos amarillos? No, lo que ocurre es que la gente está harta, PP, PSOE, de que no hagáis absolutamente nada!". Para Arrimadas "el bipartidismo tiene que pedir perdón a los españoles por muchas cosas".

La jerezana ha incluido un brochazo vasco en su intervención: "Jamás voy a dejar de que me convenzan de que por nacer en una comunidad u otra tengas que tener más derechos", ha clamado, y ha recodado que Ciudadanos "es el único partido que votó en contra del cuponazo insolidario vasco en el Congreso de los Diputados".

Violencia en el 'procés'

El acto ha comenzado con una directa alusión a Cataluña, abriendo el mitin Edmundo Bal, el abogado del Estado que el Gobierno apartó de la acusación en la causa del 'procés', hoy candidato al Congreso. "Me castigaron por no querer mentir sobre lo que ocurrió en Cataluña", ha dicho, y ha remarcado: "Dicen que no hubo violencia. Si me volvieran a poner delante ese papel, volvería a no firmarlo.

Bal ha contado que se mete en política precisamente por los sucesos de octubre del 17 en Cataluña. "Aquí estoy yo para recordarle a Sánchez lo que pasó en Cataluña", ha clamado. El público ha interrumpido con ovaciones en varias ocasiones al letrado, en el que Ciudadanos ha encontrado un orador cada vez más hábil y jaleado en los actos del partido.

Sara Giménez, activista gitana y número 3 de la lista naranja por Madrid, ha hablado en segundo lugar. Se ha descrito como hija de vendedores ambulantes y abogada preocupada por las discriminaciones que sufren las minorías. Giménez se ha conjurado para "la defensa del derecho fundamental a la igualdad de todas las personas", y por eso, ha dicho, le gusta estar en Ciudadanos "como un equipo formado, preparado, y no solo por alguien capaz de lanzar proclamas al viento, sino de impulsar medidas eficaces".

TERRITORIO AMIGO

Ciudadanos ha celebrado este domingo su acto electoral en el pabellón multiusos de Las Rozas, en el territorio más propicio que la formación naranja tiene en la Comunidad de Madrid. Es el centro del área noroeste, la de mayor renta per cápita, en la mayor extensión de chalés adosados de España. No había apenas sillas vacías en el local, con un aforo de 6.500 personas.

El exvicepresidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, jugaba en casa y hablaba ante sus vecinos: tiene su chalé en Torrelodones, cerca de donde se ha celebrado el mitin. De Quinto se ha descrito como "madrileño de pura cepa, que no ha hecho más que trabajar y trabajar", y al que "nadie ha regalado nada".

De Quinto, integrado en la lista de Madrid, ha defendido la entrada en política de profesionales "de éxito" de la sociedad civil, denunciando que entre los políticos de siempre "hay gente que cree que los escaños le pertenecen", y contraponiendo que "Ciudadanos viene a regenerar la política, con un cuadro de profesionales", todo ello para rechazar que haya personas "que se extrañan de que gente como yo entre en política".

De Quinto ha denunciado que "a la derecha" -a la que ha tildado de "teocrática y conservadora"- "se le llena la boca con la libertad de mercado, pero al final lo que propone es un capitalismo de amiguetes". El exempresario se ha definido "de centro radical", porque, ha añadido, "cuando miro a la izquierda les oigo hablar mucho de libertades individuales, pero son libertades fake, porque ocultan una tiranía de lo políticamente correcto que no respeta a las personas". Su ejemplo, el feminismo de izquierda: "Es un feminismo excluyente". De Quinto ha acusado también a la izquierda de utilizar a Franco como "el bote de espinacas de Popeye".

El candidato ha afirmado que está en Ciudadanos porque este partido "cree en España" y en el crecimiento económico como "la receta para solucionar nuestros problemas". Pero para eso, es necesario gobernar y "echar a Sánchez". De Quinto ha acabado apelando al PP, para que "recapacite, y atienda a la mano que se le ha tendido con una sonrisa".