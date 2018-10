Rivera lamenta que Sánchez tenga que ir 'a la cárcel' a negociar los Presupuestos

Pablo Iglesias ha comentado esta mañana en los pasillos del Congreso que espera cerrar "pronto" la fecha para poder ir a ver a Oriol Junqueras a la prisión de Lledoners y hablar de los Presupuestos del 2019, un encuentro que lamentan en Ciudadanos, que no entienden que el Gobierno y su socio, Podemos, estén negociando con los que dieron "un golpe de Estado" en Catalunya. A ello se ha referido Albert Rivera en la sesión control al Ejecutivo, en la que se ha mostrado tajante contra un proyecto de Cuentas que considera "un engaño" y que supone "un sablazo" para los conductores (en referencia al impuesto al diésel) y los autónomos. "No sería mejor acabar con este 'fake', este fraude? No le tenga miedo al pueblo español y vamos a votar", ha reclamado.

Rivera le ha acusado de tener "que ir a una cárcel a negociar los Presupuestos" para poder "gobernar un cuarto de hora más". "Usted miente, es un fraude, porque engañar a Bruselas es un fraude", ha dicho en otro momento. En esa misma línea, el líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que en la reunión de los conservadores de esta tarde en la capital belga avisará de que esos Presupuestos son "una ruina". "Y yo defiendo a España de los Presupuestos nefastos que usted presenta aquí y en Bruselas y donde haga falta", ha afirmado. Casado considera que el PSOE "manipula gastos e ingresos" y va a volver a "arruinar a España", como hicieron, en su opinión, los gobiernos socialistas en el pasado.

Con el déficit del 1,8% si no puede cambiarla

Tras escuchar estos reproches del presidente del PP, Sánchez le ha contestado que es un "rehén de su pasado más inmediato y más lejano", en referencia indirecta a la ascendencia que José María Aznar tiene con Casado. El presidente del Gobierno ha garantizado que el proyecto de los Presupuestos de 2019 que presentará en diciembre se basarán en la senda de déficit que ya aprobó el Congreso cuando gobernaba Mariano Rajoy, por lo que ha asegurado que no incurre en ninguna ilegalidad, si no puede modificar la ley de estabilidad presupuestaria antes.

"Nosotros vamos a presentar unos Presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está reconocida por este Parlamento, hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad no sea revisada y ustedes, la Mesa y los grupos de Cs y el PP, dejen de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria", ha afirmado Sánchez.

El Ejecutivo ha renegociado con Bruselas poder tener un déficit del 1,8% del PIB el año próximo y así lo ha aprobado en un Consejo de Ministros, pero esa cifra no tiene luz verde en el Congreso, donde el PP y Cs no le permiten modificarlo. En estos momentos, el límite que tiene el visto bueno de la Cámara baja es el de 1,3%. La diferencia entre uno y otro tope son 5.000 millones de euros más para las cuentas públicas, bendecidos por las autoridades europeas tras la negociación de la ministra de Economía, Nadia Calviño, el pasado verano.