Rufián a Sánchez: 'Me gustaría que tener vulva o pene no tenga más importancia que ser zurdo o diestro'

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha llevado este miércoles al pleno del Congreso las principales demandas del colectivo LGTBI. En la sesión de control al Gobierno, el parlamentario ha leído una carta en la que se expresan los problemas que sufren las personas gays, lesbianas o transexuales en España. "Me gustaría vivir en un país donde me pueda llamar Alberto, Andrea o María Jesús independientemente de lo que tenga entre las piernas ... y que tener vulva y pene no tenga más importancia que ser zurdo o diestro", ha señalado Rufián, en su pregunta al presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha recogido el guante y ha anunciado que este miércoles la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reunirá con el colectivo LGTBI para tratar las cuestiones denunciadas por Rufián, como los problemas que tienen las personas transexuales para registrarse con el nombre que elijan. "Queremos luchar contra todo tipo de discriminación", ha señalado el jefe del Ejecutivo, antes de manifestar su deseo de que las dos leyes que ahora mismo se tramitan en el Congreso para favorecer la igualdad vean la luz esta legislatura.