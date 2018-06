Sánchez afronta la semana que viene sus primeros cara a cara con la oposición

Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa esta semana para fijar el rumbo de su Ejecutivo y afrontará sus primeras sesiones de control como presidente del Gobierno la semana que viene. Se podría estrenar en el Senado, el martes, y responder a las preguntas de la oposición. Está por confirmar si asistirá él y a qué otros titulares designa. Al día siguiente, miércoles, responderá en el Congreso.

Sánchez es el primer jefe gubernamental que no es diputado (renunció a su escaño para no permitir la investidura de Mariano Rajoy) y, por lo tanto, no tiene derecho a voto en el Parlamento. Sus intervenciones se ceñirán de momento a los cara a cara. En la Cámara baja quedan dos antes de que termine el actual periodo de sesiones. En julio y agosto el pleno es sustituido por la Diputación Permanente y no hay control al Gobierno.

Según ha informado el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, el debate de Presupuestos final sobre los presupuestos en la Cámara Alta se adelanta al lunes 18 de junio, para que previsiblemente ese mismo día concluya la tramitación de las cuentas en el Senado y la tarde del martes 19 se dedique a la sesión de control al Ejecutivo de Sánchez.

El Gobierno todavía no ha confirmado cuáles de sus miembros acudirán al Pleno del Senado o si el mismo Sánchez se someterá a su primer control de la oposición, algo que se sabrá a final de semana.

Será el primer control parlamentario al Ejecutivo socialista de Sánchez tras la moción de censura que propició el cambio de Gobierno el pasado 1 de junio. Aunque le correspondía acudir al Congreso de los Diputados este miércoles 13 junio finalmente la sesión de control fue suspendida, por lo que la próxima cita en el Congreso se espera para el 20 de junio.