Sánchez mantiene la cita con Torra tras el fallo del Supremo

El auto del Tribunal Supremo conocido este jueves no varía los planes de Pedro Sánchez, que continúa determinado a reunirse con Quim Torra en Barcelona a principios de febrero. Fuentes gubernamentales argumentan que el dirigente independentista sigue siendo presidente de la Generalitat y que "ahora corresponde al Parlament de Cataluña tomar las decisiones oportunas, tal y como en su momento determinó la Junta Electoral Central". Es decir, la cita sigue en pie. Todavía no hay día cerrado. La Moncloa asegura que los dos equipos están todavía coordinándose para encontrar el hueco en sus respectivas agendas.

El jefe del Ejecutivo declinó confirmar que mantiene la reunión ante los micrófonos de la prensa, cuando hizo unas declaraciones en Mallorca tras visitar las zonas devastadas por el temporal de levante, este jueves. Sí se pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien defendió que en la decisión del Supremo «no hay jurídicamente ninguna oposición a que [Torra] pueda continuar como presidente». Antigua magistrada de ese mismo tribunal, Robles subrayó que el fallo conocido este jueves hace referencia al escaño del dirigente independentista, y no a su cargo, sobre el que, opinó, quien tendrá la última palabra es el Parlament.

En las antípodas, el PP. Conocida la decisión del Supremo, Pablo Casado aseguró que se querellará contra el Gobierno «si no hace nada» para apartar a Torra de su escaño y hará lo propio contra Sánchez también si no suspende su reunión con Torra, informa Pilar Santos. El líder del partido conservador ya había advertido al jefe del Ejecutivo en el debate de investidura que actuaría en contra de él directamente si se mantenía impasible ante las decisiones de los tribunales que afectan al dirigente soberanista.

Además, el PP interpondrá otra querella contra el propio Torra si no abandona su cargo en el Gobierno catalán y también contra el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, si no convoca un pleno para elegir al sucesor. En opinión de Casado, la resolución del Supremo es de "extrema gravedad" y no se puede considerar a Torra "interlocutor válido".

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, acusó a Sánchez de "ser el último en enterarse o el último en asumir que Torra está inhabilitado y condenado por desobedecer y que no se merece que se le trate como a un presidente más".