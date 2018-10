Sánchez rompe relaciones con Casado tras ser acusado de "golpista"

Pedro Sánchez ddecidió ayer romper relaciones con Pablo Casado tras ser acusado de "golpista". Para el líder del PP, el presidente del Gobierno, con su actitud ante el independentismo catalán, está siendo "partícipe y responsable de un golpe de Estado". Sánchez primero ha pedido al dirigente conservador que retirara sus palabras, después ha amenazado con romper la relación y por último, a las once de la noche, nueve horas después del debate, ha consumado la advertencia. "Las relaciones con Casado están rotas. Consideramos que ha perdido el respeto institucional", señalaron fuentes oficiales de la Moncloa.

La comparecencia del presidente del Gobierno estaba pensada para abordar el último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí, pero la crisis territorial en Cataluña una vez más, ocupó gran parte del debate. Por un lado, Sánchez pidió a las fuerzas independentistas que "tomen nota" de la "desgracia" que significa el 'brexit' y apuesten por el diálogo hacia un camino en común. El líder socialista apeló a los partidos que apuestan por la segregación de Cataluña y les llamó a poner en valor las consecuencias negativas que tendrá para los ciudadanos británicos la separación del Reino Unido de la UE. Por otro, Sánchez fue acusado por Pablo Casado de participar en "un golpe de Estado" por su actitud con el independentismo, lo que ha terminado rompiendo relaciones con el líder del PP.

"La política española permanece ajena encapsulada en un debate circular sobre la segregación de una parte de nuestro país. Quienes deciden esa segregación ¿no tienen ninguna conclusión que extraer del 'brexit'? ¿No creen que va contra el sentido de la Historia? ¿No ven que es lesivo?", planteó Sánchez, quien pidió "aparcar las diferencias" y dialogar para mantener un proyecto común. "Tomemos nota de los errores ajenos, aprendamos del error histórico del Reino Unido", apeló.

Desde el PP, Casado criticó con especial dureza la llamada de Sánchez a los independentistas y acusó al presidente por tener la "desfachatez" de poner el ejemplo del 'brexit'. ¿Usted no se da cuenta que es participe y responsable de un golpe de Estado?, reprochó el conservador. Casado denunció que el jefe del Gobierno se someta al "chantaje" de los independentistas al negociar los Presupuestos con ERC y PDECat. La intervención de Rivera fue menos dura, pero fue en un sentido similar, acusando a Sánchez de estar "en manos de Iglesias, Torra y Puigdemont".

Sánchez, que hasta el momento solo se ha reunido en una ocasión con Casado,cargó sobre todo contra el líder del PP, pero también atacó a su homólogo de Ciudadanos. "Acusarme de ser partícipe de un golpe de Estado no es aceptable. Le pido que retire esa frase", reclamó Sánchez sin éxito. Casado lanzó su acusación después de que el día anterior, en un acto junto a José María Aznar, el expresidente del Gobierno hablara de un "golpe de Estado cotidiano". El líder socialista hurgó en la sintonía entre Casado y Aznar.

"Vuelva a la moderación y abandone la radicalización. Yo le veo muchas veces andar con Aznar por ahí. Acuérdese de una cosa: Aznar ganó las elecciones hablando catalán en la intimidad", le dijo al actual líder del PP, que se mostró dispuesto, si gobierna, a volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña aunque sea en solitario.

“Usted es un absoluto irresponsable. Usted lo pone muy fácil. Reflexione. No rompa consensos constitucionales. Si desgraciadamente nos tenemos que ver en una situación parecida a la del año pasado, necesitan de un alto consenso parlamentario. Y desde luego ese camino que usted ha escogido no sé a dónde le llevará, pero todo lo que usted está diciendo sobre política territorial e inmigración no beneficia al PP. Beneficia a Cs y a Vox", señaló Sánchez.