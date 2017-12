Santamaría se justifica: son "licencias" que se permiten en los mítines

Soraya Sáenz de Santamaría ha justificado este lunes sus controvertidas declaraciones en el mitin del sábado en Girona en las que se jactaba de haber "descabezado" a los partidos independentistas (en referencia al encarcelamiento de Oriol Junqueras y la huida para evitar la probable cárcel preventiva de Carles Puigdemont). Durante un debate en el Senado, adonde ha acudido a explicar el desarrollo del 155, la vicepresidenta ha defendido que en los mítines los políticos se permiten "ciertas licencias y concesiones" que no pueden usar en sede parlamentaria.

En la Cámara alta, Santamaría ha repetido el verbo "descabezar", pero esta vez no ha mencionado a Mariano Rajoy y ha cambiado el complemento indirecto, ya no son los partidos del PDECat y ERC los que han perdido a sus líderes, sino "la Generalitat". "El 155 ha descabezado a la Generalitat y, gracias a que no están ustedes en las conselleries, en la Generalitat se hace política neutral", ha subrayado.

"FRANQUISTAS" Y "PSICÓPATAS"

Ha recriminado que los dirigentes soberanistas tengan "la piel mucho más fina que la lengua", ya que les indigna que se diga que ERC y Junts per Catalunya "han perdido" a sus dirigentes, pero después llaman "franquistas" a miembros del PP, PSOE o Ciudadanos. La vicepresidenta ha elevado el tono en este momento de su intervención al realizar una larga enumeración de esta y otras descalificaciones como "falangistas y neofalangistas, fachas miserables, ladrones, y psicópatas" que los independentistas dirigen a los partidos constitucionalistas, algo que ha calificado de "intolerable".

A la salida del debate, la prensa le ha preguntado si cambiará sus palabras del sábado y ha respondido: "En absoluto".