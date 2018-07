Torra: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este sábado que no desistirá hasta que los presos soberanistas sean liberados y los dirigentes independentistas en el extranjero vuelvan a Catalunya sin represalias: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también".

En un tuit recuerda que hoy, sábado 14 de julio, se cumplen dos meses de su investidura como presidente de la Generalitat y ha agradecido "el apoyo y la estimación de tantos amigos y de tantos ciudadanos". "Hoy hace dos meses fui investido 131 Presidente de la Generalidad. Sólo puedo agradecer el apoyo y estimación de tantos amigos y de tantos ciudadanos. Y repetir, con más fuerza aún, que no me detendré hasta que los exiliados y presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también", ha tuiteado.

Torra participará en la manifestación convocada cerca de la estación de Sants de Barcelona por entidades independentistas para reclamar la libertad de los soberanistas presos y huidos. La manifestación, con el lema "Ni prisión, ni exilio, os queremos en casa", ha sido convocada por Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Asociación Catalana de Derechos Civiles (ACDC), la entidad compuesta por familiares de los exconsellers presos o que se encuentran en el extranjero, y cuenta con el apoyo de partidos independentistas y de otras entidades catalanas.

Según la agenda del Govern, el presidente de la Generalitat acudirá a la manifestación, así como otros nueve miembros de su gobierno, como el vicepresidente, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. Los consellers de Enseñanza, Josep Bargalló; de Salud, Alba Vergés; de Territorio y Sostenibilitat, Damià Calvet; de Cultura, Laura Borràs; de Justicia, Ester Capella; de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón; y de Agricultura, Teresa Jordà, también acudirán al acto.