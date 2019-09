El TSJC rechaza cambiar el día del juicio contra Torra

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha resuelto mantener el juicio por desobediencia por no retirar los lazos amarillos los días 25 y 26 de septiembre al considerar que no ha justificado tener "programada ninguna actividad" para esas fechas.

En su decisión, el letrado de la Administración de Justicia del TSJC asegura que consultaron la agenda del Parlament para fijar las fechas que tanto entonces como a día de hoy el president "no tenía ni tiene programada ninguna actividad". Recalca, además, que la defensa tampoco ha adjuntado documentación que justifique otro señalamiento.

LA DENUNCIA DEL 'PRESIDENT'

Torra denunció la semana pasada que las "prisas" del tribunal para juzgarle por desobediencia a la Junta Electoral Central al no retirar los lazos amarillos le había hecho incurrir, en su opinión, en un "error procesal", ante lo cual Fiscalía pidió que se mantuviera la fecha porque el president no había concretado ninguna causa de "fuerza mayor" que impidiera su presencia esos días. La ley permite a Torra no asistir a la vista, al solicitarle menos de dos años de prisión.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, solicita en su escrito de acusación un año y ocho meses de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, al "desatender abiertamente" las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña electoral para las municipales.