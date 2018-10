La Universidad Rey Juan Carlos recurrirá el archivo parcial del 'caso máster'

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha anunciado que recurrirá el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que acuerda el archivo parcial del 'caso máste'r para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho.

Según han informado a Efe fuentes de la Universidad, la URJC presentará un recurso contra el auto de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que el pasado lunes dio carpetazo a toda la investigación, salvo al supuesto delito de falsedad documental, que imputa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a otros cuatro investigados.

"Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, la URJC no comparte los criterios establecidos en dicha resolución relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018 que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa", señalan la institución. No obstante, la universidad no ha dado más detalles ni sobre cuándo presentará ese recurso ni sobre el contenido del mismo.



POSIBLES RECURSOS



La URJC ejerce la acusación popular junto al sindicato de prisiones Acaip, que según ha informado a Efe no va a recurrir la decisión de la magistrada, aunque estudiará los recursos que otras partes presenten para decidir si se adhiere o no a ellos. En concreto, el sindicato esperará a conocer el recurso de la universidad y también la posición de la Fiscalía, que aun no se ha pronunciado al respecto.

No obstante, la fiscal general del Estado, María Jose Segarra, adelantó que la Fiscalía Provincial de Madrid "está estudiando" el auto de archivo de "cada persona" para "determinar si en su conducta hay indicios de criminalidad". Tanto es así que diferenció el fallo de la jueza del auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo referente al líder del PP, Pablo Casado.

"No creo que (del auto del Supremo) se desprenda una resolución como la dictada" por la magistrada, aseguró Segarra, lo que deja la puerta abierta a recurrir el archivo parcial del caso máster.

ARCHIVO DE LA JUEZ



Rodríguez-Medel archivó la causa de prevaricación y cohecho para los 19 investigados, de manera que cierra la pieza C de Casado y reduce la pieza principal únicamente al delito de falsedad.

De esta forma, continuarán como investigados las personas involucradas en relación al trabajo de fin de máster que Cristina Cifuentes defiende haber realizado y presentado ante un tribunal, pero cuyo acta de evaluación fue presuntamente falsificada.

Estos son -además de la expresidenta- el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde -investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto-, dos profesoras del tribunal, Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.

Para la jueza, el informe del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas y el auto del alto tribunal "son determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".