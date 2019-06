Vox se plantea entrar en la negociación de la Junta si Cs y PP piden su apoyo necesario para gobernar los ayuntamiento de Burgos y Palencia

Un tercer actor inesperado se incorpora a calor del panorama de confusión creado en la noche de ayer cuando Ciudadanos lanzó el órdago repentino al PP para que le entregue ayuntamientos y diputaciones a cambio de hacer presidente de la Junta a Mañueco. Y lo hizo de forma sorpresiva, cuando se agotaba la tarde, y los equipos negociadores de populares y naranjas avanzaban a velocidad de crucero para cerrar un programa de gobierno que presentar el viernes, antes de que la próxima semana se empiece a discutir el diseño y el reparto del nuevo ejecutivo bipartito de Castilla y León.

Entre las instituciones que Ciudadanos quiere gobernar con el apoyo del PP están los ayuntamientos de Palencia y Burgos. Son las plazas que a simple vista parecen más fáciles. Sin embargo, ahí VOX es imprescindible para que el sábado no resulte elegido un alcalde del Partido Socialistas. En Palencia ganó Miriam Andrés y en Burgo lo hizo Daniel de la Rosa. Si Cs quiere que el PP apoye a sus candidatos para acceder a esas alcaldías necesita irremediablemente a VOX para conseguir la mayoría absoluta que en primera votación exige la ley. De no ser así, gobernaría la lista más votada. Y en ambos casos la lista más votada es la socialista.

VOX entra en juego. Y lo hace con fuerza y peso. La fuerza y el peso que ahora le ha otorgado Ciudadanos, tal vez involuntariamente, al querer la presidencia de estos dos consistorios. VOX lo sabe y está dispuesto a jugar sus carta en esta partida de póker desatada en la noche de ayer que ha revolucionado el panorama municipal de medio Castilla y León. Cierto es que algunas manos van de farol, pero nadie se atreve de momento a ver la apuesta.

La dirección nacional de VOX se está planteando exigir a PP y Ciudadanos que les tengan en cuenta en las negociaciones de la Junta si quieren su apoyo en Palencia y Burgos. Aunque los candidatos de Burgos y Palencia ya han empezado a entablar hace días conversaciones con PP y Cs para la gobernabilidad de estos consistorios, la importancia que le ha otorgado Cs a estas plazas a colocarlas como moneda de cambio de la Junta de Castilla y León, ha hecho replantearse la estrategia a VOX, que ahora entiende que ellos tienen más peso que ser meros invitados en dos negociaciones municipales. Ahora la dirección regional y sobre todo la nacional de VOX está replanteándose.

"Ciudadanos y el PP, peros sobre todo los primeros, tienen que tener claro que no vamos a ser títeres de dos partidos, como hemos demostrado en Madrid. Si nos necesitan tendrá que contar con nosotros para todo, no sólo para lo que les interese", apuntaron fuente de la dirección nacional del partido de Abascal a este periódico después de que esta misma mañana José María Espejo, negociador del pacto de Castilla y León por Ciudadanos, confirmase en Los Desayunos de La 1 lo que hoy publica El Mundo de Castilla y León, que quieren las alcaldías de Burgos y Palencia, además de la posibilidad de las presidencias de las diputaciones de Burgos y Segovia. Espejo también indicó que además pedirán la entrada en cogobiernos en otras diputaciones y ayuntamientos, como es el caso de las instituciones provinciales de Valladolid y Zamora, aunque no sean imprescindibles para su gobernabilidad.

VOX se plantea además de entrar en las negociaciones de la Junta y que se les tenga en cuenta en el pacto de gobierno, aunque no son imprescindibles, a cambio de los apoyos en fundamentales en Palencia y Burgos. Ciudadanos y PP suman 41 procuradores, los justos para la mayoría absoluta. Por eso el PP tampoco vería mal dar entrada a VOX para aliviar esa tensión de una mayoría absoluta al límite, según han confesado dirigentes regionales de la formación. Hasta ahora no se han atrevido a plantear esta posibilidad por no incomodar a Ciudadanos, que como se ha visto en Madrid, han intentado a toda costa quitarse de encima a la formación de Abascal. Pero la negociación de las capitales de Burgos y Palencia les ha metido en una partida en la que no esperaban estar.

Ahora hay que ver los movimientos de VOX, si finalmente se producen, puesto que Abascal está fundamentalmente volcado en Madrid, y las reacciones de Ciudadanos y PP. VOX también está valorando ahora el mapa político de Castilla y León para también, igual que ha hecho Ciudadanos, participar en fórmulas de cogobierno en otras instituciones, aunque no sea imprescindible. La entrada en esta negociación y la importancia que de VOX se la ha otorgado Ciudadanos con el sorpresivo movimiento de ayer, confiesan fuentes del PP.

Hay muchas bazas que jugar y todavía nada está cerrado, aunque el camino emprendido por Ciudadanos de la mano del PP no parece tener vuelta atrás. El mismo PSOE se ha resignado a la vista del ataque en las redes sociales que están lanzando contra el partido naranja y especialmente contra su candidato en Castilla y León, Francisco Igea, al que no habían molestado hasta ahora por instrucciones expresas dadas por Luis Tudanca a sus secretarios provinciales en la reunión celebrada la semana pasada.

La dirección regional del PP se reúne desde las 10.30 hora de esta mañana con los presidentes provinciales, a los que convocó de urgencia en la noche de ayer, para valorar la oferta de Ciudadanos y cerrar definitivamente la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. Una propuesta que supondría la vicepresidencia para Francisco Igea, además de que los naranjas se harían con la presidencia de las Cortes. El reparto del gobierno queda para la próxima semana, pero no será paritario. Será proporcional, a imagen de Andalucía y Murcia. Ciudadanos aspira, además de a lo indicado, a lograr tres consejerías de las nueve en liza. Eso ya sería todo un triunfo en vista de su representatividad. El PP está mirando el espejo de Murcia y Andalucía para hacer una negociación similar en el reparto de áreas de gobierno.