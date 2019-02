Puede decirse más alto, pero no más claro: «No se puede trabajar sin convicción, sin ilusión, sin creer en el proyecto ni en quien lo dirige en este momento, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo».

Con esta afirmación concluye la hasta ayer presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, su ‘carta a los castellanos y leoneses’ en la que anuncia por sorpresa, y sin haberlo comunicado a nadie en el seno del partido, que abandona la Presidencia del Parlamento autonómico y el Partido Popular de Castilla y León, en el que ostenta el cargo de coordinadora del programa electoral, además de dejar también su acta como procuradora.

Y lo hace porque dice sentirse «ninguneada y apartada» por el Partido Popular, según detalla en su escrito remitido a los castellanos y leoneses y leído en una declaración institucional sin preguntas enlas Cortes autonómicas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación la todavía hasta ese momento, a última hora de la mañana de ayer, máxima responsable del Parlamento autonómico arremetía contra la direccion del PP que preside Alfonso Fernández Mañueco: «Yo me he dedicado a trabajar y la dirección de mi partido a alentar campañas de difamación contra mí».

Una afirmación en la que Silvia Clemente ahondaba al asegurar que se ha dedicado a la política, al servicio público con verdadera entrega. «Me he dejado la piel en ello, he trabajado sin descanso y he peleado por Castilla y León en todas las responsabilidades que he tenido. He puesto toda mi pasión en ello y creo que se han alcanzado muchos avances para la Comunidad», manifiesta, para acto seguido volver con la dura crítica hacia su partido: «Esta dirección política no quiere a personas que aporten ideas y trabajo al Partido Popular. Piensan que cuando trabajas y aportas iniciativas positivas para los castellanos y leoneses les estás haciendo sombra».

Palabras gruesas que la dirigente ‘popular’ lanza también contra su grupo en las Cortes al que acusa directamente de no aceptar su forma de trabajar «siempre ecuánime». Y es que, según sus palabras, «quizás no se han dado cuenta de que ya se ha terminado la época de la mayorías absolutas y los ciudadanos exigen diálogo y entendimiento y que exista una verdadera division de poderes».

Pero es que a Clemente ya le han parecido «inasumibles» las últimas decisiones tomadas por el grupo ‘popular’ como la proposición de ley del colectivo LGTBI+, el cambio en el Consultivo, Cuentas y Procurador del Común y la falta de convocatoria de la comisión de investigación de la trama eólica, «que he tenido que convocarla en dos ocasiones, la última cuando el Tribunal Constitucional ha reprobado al grupo popular por no convocarla», incide.

Pero, sin duda, quien se lleva la palma de las críticas de la hasta ayer su número tres en el partido es el presidente del PP y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que dice que «no tiene palabra, capacidad ni liderazgo».

«Creí que Alfonso Fernández Mañueco podía dirigir el Partido Popular de Castilla y León y tener un buen proyecto, pero me equivoqué», destaca Clemente, quien no duda en afirmar que cuando Mañueco le pidió ayuda en el proceso de renovación del partido y se la dio «lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación», asevera.

«Me apartaron de todas las reuniones –continúa Clemente– que se celebraban desde el primer día y de todas las convocatorias que hacían. Me enteraba por los medios de comunicación. La actuación ha estado cargada de hipocresía, ya que hacia el exterior seguían aparentando que yo era la responsable del programa electoral, mientras que hasta por cuatro ocasiones yo había planteado un programa de trabajo que recibió la callada por respuesta».

La sensación de ninguneo por parte del partido y de la dirección de Fernández Mañueco, Clemente la refleja cuando afirma: «Se ha icumplido la palabra dada, los compromisos adquiridos conmigo. La confianza que yo había depositado a este proyecdto quedó rota desde hace mucho tiempo». Razones por las que la histórica dirigente del PPcastellanos y leonés decide abandonar todos sus cargos y el Partido Popular. «Sin confianza no se puede trabajar en un proyecto político».

La dureza de la crítica de Silvia Clemente hacia Mañueco y el proyecto que representa en el PP de Castilla y León se evidencia cuando afirma: «He podido comprobar que este proyecto del Partido Popular para Castilla y León carece de ambición no tiene contenido, no hay iniciativas para conducir a Castilla y León hacia un futuro mejor». Aseveración que remata: «Yo no creo en este proyecto. No puedo creer en quien no tiene palabra y no tiene ambición».

Razones por las que Silvia Clemente decide bajarse del mismo: «No quiero seguir en él. Soy una persona de convicciones auténticas y sólo puedo trabajar cuando creo en lo que hago, cuando creo a quien sigo. En este caso no puedo seguir trabajando porque no existe servicio a los castellanos y leoneses». Clemente tira de la coherencia para dar este paso, el más difícil que asgura ha tenido que dar en su carrera política. «Soy una persona coherente, quiero cumplir los compromisos adquiridos y eso no es posible cuando a quien está al frente de este proyecto no le importa incumplirlos».

Una decisión, la de irse y dejarlo todo, y no para marcharse a Ciudadanos como algunos comenzaban ya a apuntar, algo que desmienten las fuentes de la formación naranja consultadas por este periódico, que Clemente asegura tiene muy meditada.

«Me veo obligada a tomarla, creo sinceramente que debe de ser así, porque aunque soy de los que piensan que hay que cumplir la tarea encomendada hasta el final, aquí han cambiado mucho las circunstancias y nada es como empezó siendo esta legislatura. Todo ha empeorado de manera muy evidente y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. No soy de las personas que dedicándose a la política estén dispuestas a seguir en ella a cualquier precio con tal de estar en un cargo público, porque necesito creer en lo que hago y ahora ya no creo en que la formación política en la que he estado, preste un buen servicio público, y lo peor es que no creo que le vaya a prestar más adelante», remarca, para acto seguido dejar claro que está convencida de que no será la única que se marche del PP de Castilla y León, «habrá más personas que lo harán», puntualizan. El siguiente, a decir de las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, puede ser el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez-Cabrera, de quien ya apuntan que liderará una candidatura independiente. Habrá que ver qué tiene que decir a esta convulsión el presidente del PP, Pablo Casado, quien a última hora, y después de que Mañueco anulara la convocataria que tenía prevista en Burgos, anunciaba su presencia en Ávila junto al presidente del PPCyL.

Clemente pide disculpas a los castellanos y leoneses que se sientan defraudados por la decisión, «pero estoy seguro de que me comprenderán», finaliza.