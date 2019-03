Abejar cumple con la Barrosa en sábado por vez primera en su historia

Los ocho cencerros del interior de la Barrosa anunciaban la llegada de uno de los rituales más ancestrales de la provincia. Casa por casa, Javier Moreno y Marco Serini revivieron durante todo el día de ayer este especial Carnaval que se celebra en Abejar y que llama la atención incluso a nivel internacional.

Un Carnaval que este año ha contado, además, con una característica excepcional al celebrarse en sábado y no en la jornada del Martes de Carnaval, como venía haciéndose hasta ahora. Varios detractores del cambio no abrieron sus puertas a la Barrosa. Así lo confesaron los propios vecinos que acompañaban a los barroseros y que aseguraron que varios abejarucos no quisieron abrir sus puertas al estar en desacuerdo con el cambio de la fiesta. «Han sido muy pocos, un par de casas como mucho. Es algo anecdótico y que creemos que suele suceder habitualmente cuando se producen cambios. Pero al próximo año se verá más normal que se celebre en sábado», señalaron varios vecinos. Lo cierto es que el cambio de fechas se produjo por mayoría aplastante. Tras una propuesta liderada por los jóvenes de Abejar, el Consistorio llevó a cabo el pasado 17 de febrero una consulta popular vinculante en la que participaron 139 personas, todas ellas empadronadas y mayores de 18 años. Con un rotundo 77% de los votos, 107 personas, apostaron por el sí al cambio de fechas frente a solo 29 votaciones en contra y tres votos en blanco.

Un sol radiante acompañó toda la mañana para alegría de vecinos y visitantes, «muchos más que en ediciones anteriores» al coincidir con fin de semana, lo que permitió que muchos de los descendientes de esta población pinariega pudieran acudir a esta festividad.

Ejemplo de ello pudo verse incluso en los propios barroseros, ambos primos y residentes en Madrid y que, con motivo de este cambio de fechas, consiguieron que por primera vez desde 2015 dos quintos de 18 años encarnaran el papel de portar la Barrosa. “Ser barroseros es para nosotros un verdadero orgullo”, reconocían mientras iban entrando en cada casa, -cerca del medio centenar-, donde se les agasajó con roscos, pastas y moscatel.

El ritual dicta que uno de ellos sea el que porte la Barrosa, -un armazón de madera que sirve de soporte de una blanca sábana que lo cubre a modo de faldón y que lleva cuernos auténticos simulando a un toro-, y el otro barrosero porte la cesta para recoger los donativos que se les entregan.